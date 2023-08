Medie: Lægetjek bestået - slår Superliga-rekord

Det er et spørgsmål om kort tid før Ernest Nuamah bliver præsenteret i Lyon.

Transferjournalisten Fabrizio Romano skriver nu, at Ernest Nuamah har gennemført det obligatoriske lægetjek i den franske klub.

Han nævner også en lejeaftale det første år med et krav om, at Lyon skal købe Ernest Nuamah, når lejeaftalen er overstået efter ét år.

Ernest Nuamah ventes at koste 187,5 mio. kr. Der er derudover bonusser for 37,5 mio. kr., så prisen kan ende på 225 mio. kr. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpicx

Han nævner en pris på 25 mio. euro - 187,5 mio. kr. samt en bonus på fem mio. euro - 37,5 mio. kr., hvis en række betingelser bliver opfyldt.

Samtidig er der tale om en kontrakt til sommeren 2028 for det 19-årige ghanesiske stortalent.

Det vil sige, at aftalen totalt kan ende på 225 mio. kr.

Det vil med afstand gøre ham til Superligaens dyreste spiller nogensinde. Kamaldeen Sulemana kostede 150 mio. kr., da han i 2021 skiftede til Rennes.

Annonce:

Når Lyon ikke køber Ernest Nuamah her og nu, men indgår en lejeaftale med forpligtelse til køb, kan det meget vel hænge sammen med Finansiel Fair Play reglerne, hvor klubberne skal overholde en række krav i forhold til transfer- og lønudgifter af det samlede budget.

Superligaen mister sin største profil, når Nuamah skifter til Lyon. Foto: Jens Dresling

For Lyon er der også tale om rekordkøb med investeringen på minimum 187,5 mio. kr.

Ernest Nuamah har i sit valg af klub lagt stor vægt på, at han har mulighed for at fortsætte sin udvikling med spilletid fra dag ét.

Lyon er en klub, der er kendt for at satse på talenterne. Aktuelt råder klubben over 20-årige Rayan Cherki, der allerede er en eftertragtet profil på den store fodboldscene ude i Europa efter få sæsoner på topplan.

Ernest Nuamah kan se frem til at få den tidligere franske landstræner og verdensmester Laurent Blanc som cheftræner i den franske storklub, der de senere år har været lidt af en sovende kæmpe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------