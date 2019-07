Medie: Superliga-komet til Serie A

Der er gang i butikken i FC Nordsjælland, hvor spillere og sportslige ledere valfarter ud af klubben.

Helt naturligt har der også været massiv interesse for klubbens topscorer, Andreas Skov Olsen, og nu lyder meldingen, at den talentfulde angriber og kantspiller har skrevet under med Bologna. Det fortæller Calciomercatobologna.

- Kontraktens detaljer er stadig ukendte, men købet af Skov Olsen er nu sikkert, lyder det.

Tidligere på fredagen skrev transferguruen Gianluca di Marzio, at der var en meget positiv kontakt mellem klub og spiller, ligesom Ekstra Bladet tidligere på ugen skrev om det mulige skifte til italiensk fodbold.

Han meldte at også de tyrkiske storklubber Fenerbahce og Galatasaray var med i kampen.

Tidligere på sommeren var der kraftige rygter om, at den danske U21-landsholdsspiller skulle til Real Sociedad, men det afhang af, om klubben kunne sikre sig en aftale med det norske talent Martin Ødegaard.

Det er netop bekræftet i dag, at den Real Madrid-ejede offensivspiller lejes til den nordspanske klub, hvilket lukker døren for danskeren.

Hvis Andreas Skov Olsen skifter til Bologna, bliver han holdkammerat med den tidligere FCK'er Federico Santander.

