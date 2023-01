Nordmand i mega-handel: Koster mere end 100 mio. kr.

FC Nordsjælland kan i bedste fald lande et beløb i niveauet 140-150 mio. kr., hvis alt går op i en højere enhed med den norske guldfugl efter skiftet til Benfica

Andreas Schjelderup er på vej til Benfica.

Det berettede Ekstra Bladet tidligere onsdag.

Kufferten er pakket og den 18-årige nordmand er klar til et nyt, stort fodboldeventyr.

Det er han, primært fordi han gerne vil til Benfica, som han har valgt til, fordi klubben har fulgt ham gennem flere år. Specielt cheftræner Roger Schmidt, der gennem flere år har haft et godt øje til den talentfulde nordmand.

Der venter en kæmpe udfordring i den store, portugisiske traditionsklub, der stadig er med i Champions League i denne sæson.

Andreas Schjelderup skifter til Benfica, der har fulgt ham tæt gennem flere år. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Men samtidig klinger kasseapparatet i FC Nordsjælland.

Det tyder på, at det bliver historiens næststørste salg, der ryger ud fra talentfabrikken i Farum.

Som Ekstra Bladet forstår det er FC Nordsjælland sikret et beløb i niveauet 100 mio. kr. for den 18-årige nordmand.

Men samtidig er det en handel, der godt kan lande tæt på niveauet med salget af Kamaldeen Sulemana, der i sommeren 2021 blev solgt for 150 mio. kr. til franske Rennes.

Her blev prisen presset gevaldigt i vejret, fordi Manchester United pludselig kom på banen og viste interesse for hurtigløberen.

Med ti scoringer er Andreas Schjelderup topscorer i Superligaen i efteråret. Nu venter et stort eventyr i Benfica. Foto: Jens Dresling.

Benfica kan ende med at betale et beløb i niveauet 140-150 mio. kr. for Schjelderup, hvis alle klausuler bliver opfyldt i kontrakten.

Det handler både om spilletid, om mesterskaber, om antallet af kampe og ikke mindst om deltagelse i Champions League.

Derved er der udsigt til, at FC Nordsjælland sikrer sig et væsentligt højere beløb end tilfældet var som udgangspunkt, hvor der hele tiden har været tale om 75 mio. kr. i ren handel og 37,5 mio. kr. i bonus.

Salget af Andreas Schjelderup er endnu et stærkt bevis på, hvor stor en talentfabrik FC Nordsjælland har udviklet sig til.

Der har været kamp om den norske guldfugl siden han var ni år. Læs mere her.