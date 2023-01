Nu sker det: Superliga-komet har fået grønt lys

Andreas Schjelderup har ifølge Ekstra Bladets oplysninger nu fået lov til at rejse til Portugal, hvor der venter et lægetjek, inden han bliver præsenteret i Benfica

Den 18-årige norske komet Andreas Schjelderup har ifølge Ekstra Bladets oplysninger nu fået grønt lys af FC Nordsjælland til at pakke kufferten.

Det betyder, at Superliga-topscoreren inden længe kan kalde sig for Benfica-spiller.

Før det venter der et lægetjek i storklubben, men det er også noget nær det eneste, der mangler, før Andreas Schjelderup endegyldigt er fortid i den danske Superliga.

Tirsdag aften kunne Ekstra Bladet løfte sløret for, at FC Nordsjælland og Benfica nu endelig var tæt på at nå til enighed om en handel.

De to klubber har nemlig længe været i dialog, men det har især været spørgsmålet om, hvornår at et skifte skulle gå igennem, der har skilt dem ad.

Farum-klubben har haft et stort ønske om at holde på ham frem til sommer, da de øjner mulighed for at sikre sig et dansk mesterskab, mens Benfica har presset på for at få et skifte til at gå igennem nu.

Her endte det altså med at gå ud til Benficas fordel.

