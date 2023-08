Nuamah rejst til Lyon

Nu er det et spørgsmål om tid. Kort tid.

Ernest Nuamah er snart tabt for FC Nordsjælland.

Den 19-årige ghaneser er nu rejst til Frankrig, hvor han formentlig allerede tirsdag skal gennemgå det obligatoriske lægetjek i den franske traditionsklub Lyon.

Ernest Nuamah har scoret fem mål i Superligaen. Nu er det snart slut. Han ventes at skifte til Lyon meget snart. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Det forlyder fra franske pressekilder på L'Equipe, at der bliver tale om en lejeaftale for den kommende sæson, men samtidig med en forpligtelse til, at franskmændene skal købe Nuamah i sommeren 2024 for et beløb i niveauet 23 mio. euro - 172,5 mio. kr.

Allerede i søndags skrev Ekstra Bladet, at en aftale med Lyon var meget nært forestående.

Hvis det ender med en lejeaftale med købsoption, kan det hænge sammen med Financial Fair Play-reglerne, hvor klubberne skal overholde en række økonomiske krav i forhold til transfer- og lønomkostninger af det samlede budget.

Hvis salgsprisen ender på et beløb i niveauet 172,5 mio. kr., vil Nuamah være historiens dyreste salg fra Superligaen. Hidtil var Kamaldeen Sulemana rekordsalget for en pris på 150 mio. kr., da han skiftede til Rennes i sommeren 2021.

Johannes Thorup skal snart kalre sig uden Ernest Nuamah. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Vil spille fra dag ét

Ernest Nuamah har længe været på vej væk fra FC Nordsjælland. Den unge komet, der allerede har leveret fem scoringer i denne sæson, har sandsynligvis scoret for sidste gang i Superligaen i denne omgang.

Ernest Nuamah har i sit valg af klub lagt meget vægt på at komme et sted, hvor han har store chancer for at spille fra første dag. Her er chancerne betydeligt større i Lyon frem for i Paris Saint-Germain, som også har været nævnt som en mulighed, lige som Tottenham også har været på banen.

Nu kan Nuamah rejse ud til større udfordringer i Ligue 1, hvor han har udsigt til at blive holdkammerat med stortalentet Rayan Cherki, der i en alder af blot 20 år allerede er en eftertragtet profil ude i fodbold-Europa fra Lyon-mandskabet.

Lyon trænes i øvrigt af den tidligere franske verdensmester Laurent Blanc, der også har været landstræner for det franske landshold.