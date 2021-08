Ny lang kontrakt

Flemming Pedersen kommer også i det næste lange stykke tid til at stå i spidsen for FC Nordsjælland.

Mandag har superligaklubben indgået en kontrakt med cheftræneren, der løber de næste fem år.

Pedersen var i forvejen ansat på en kontrakt, der formelt ikke havde en udløbsdato. Det bliver der altså ændret på nu. Den nye kontrakt udløber i august 2026.

58-årige Flemming Pedersen overtog cheftrænerposten i FC Nordsjælland i marts 2019, efter at Kasper Hjulmand havde forladt jobbet for senere at blive dansk landstræner.

Pedersen har med undtagelse af korte ophold i tyske Mainz og engelske Brentford været i FC Nordsjælland siden 2006 i forskellige stillinger. Blandt andet som teknisk direktør.

– Flemming er en fantastisk person både som fodboldmand og som menneske, siger bestyrelsesformand Jan Laursen på hjemmesiden.

- Hans passion for spillet, for de unge mennesker og for klubben er uovertruffen, og han har altid haft både sit hjerte og sin sjæl med i alt, han har været en del af i vores klub. Han brænder for ungdommen, han brænder for udviklingen, og meget af den positive udvikling, som FC Nordsjælland har været igennem over de seneste 15 år, har hans tydelige fingeraftryk på sig.

I Flemming Pedersens første to hele sæsoner som FCN-cheftræner - 2019/20 og 2020/21 - sluttede klubben som henholdsvis nummer fem og seks i Superligaen.

– FC Nordsjælland er blevet min klub og mit hjem i bogstavelig forstand, siger cheftræneren.

- Jeg nyder dagligt det store fællesskab, jeg har med mine kolleger i staben, på akademiet og i administrationen. Samtidig er det et stort privilegium at arbejde med så mange talentfulde og ærgerrige spillere, og jeg udfordres og lærer stadig noget hver eneste dag.

FCN har startet indeværende sæson med en sejr, en uafgjort og et nederlag, hvilket rækker til en foreløbig sjetteplads i superligatabellen.

Mandag aften møder holdet OB på hjemmebane i Farum.