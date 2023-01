Officielt: Andreas Schjelderup skifter til Benfica

Endelig blev det officielt.

FC Nordsjællands norske juvel Andreas Schjelderup er fortid i Farum og kan nu se frem til at spille under lysene på Estádio da Luz.

Schjelderup har nemlig skrevet under på en kontrakt hos det portugisiske storhold S.L. Benfica.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

– Benfica er et stort og naturligt næste skridt for mig, som føles helt rigtigt. Og mindre kunne heller ikke få mig til at tage væk fra FC Nordsjælland.

- Min tid her har været fantastisk, og jeg har fået præcis det ud af det, som jeg havde håbet på, da jeg og min familie besøgte klubben og valgte den i sin tid, siger den blot 18-årige nordmand om skiftet.

Annonce:

Schjelderup har med ti scoringer i Superligaen været afgørende for, at FC Nordsjælland overvintrer på førstepladsen, og det har derfor ikke været en let beslutning for spoortschef Jan Laursen at lade ham gå nu og ikke til sommer.

– Vi er og vil være ambitiøse i FC Nordsjælland. Og vi kunne naturligvis godt bruge en så dygtig spiller og målscorer som Andreas i det kommende forår, hvor vi skal spille med om mesterskabet og pokalen.

- Men hos os handler det ikke kun om sportslige ambitioner og økonomi. Der er også altid et menneskeligt aspekt og hensyn at tage. Andreas valgte os, vores miljø og vores kultur foran mange store klubber i sin tid.

- Han troede på os, som vi troede på ham. Nu har han fået en fantastisk mulighed for at tage næste skridt i sin karriere i en, for ham, ønskeklub. Hvilket vi er enormt stolte over, da han om nogen fortjener dette, siger Jan Laursen.

Andreas Schjelderup fik debut for FC Nordsjælland som blot 16-årig og har siden scoret 17 mål i 56 kampe for klubben.

I Benfica bliver han blandt andre holdkammerat med to danskere.

Annonce:

Det er angriberen Casper Tengstedt, som Benfica onsdag købte fri af Rosenborg, og højreback Alexander Bah, der står noteret for 25 kampe siden sin ankomst i sommer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør Ekstra Bladets nye transfer-podcast 'Varme Drenge', der i andet afsnit handler om en græsk angriber, der spørger i FC Midtjylland. Lyt med herunder eller i din podcast-app