Officielt: Marcus Ingvartsen skifter til FC Nordsjælland

Der må være god stemning i Farum.

FC Nordsjælland har nemlig fredag bekræftet tilgangen af landsholdsspilleren Marcus Ingvartsen, der skifter fra Mainz i Bundesligaen.

Det oplyser FCN på sin hjemmeside.

- Det er meget specielt at være tilbage i FC Nordsjælland. Jeg har haft hele min fodboldopvækst i FC Nordsjælland fra jeg var 5 år til jeg blev 21 år, hvor jeg udviklede mig som fodboldspiller og menneske, siger Ingvartsen og fortsætter.

- Jeg håber at kunne bidrage med et højt niveau og forhåbentlig score en masse mål, og derved hjælpe klubben med at fortsætte den flotte udvikling den er i. Udenfor banen kommer jeg med en del erfaring, da jeg i de sidste seks år har prøvet en masse forskellige ting, som jeg glæder mig til at kunne give videre til de unge spillere i truppen.

Annonce:

Sportschef i FCN Jan Laursen er svært tilfreds med tilgangen af Marcus Ingvartsen.

- Det er helt fantastisk at kunne byde Marcus hjem til FC Nordsjælland efter seks år i udlandet, hvor han har vist, hvilke kvaliteter han besidder.

- Det har vi fulgt med i gennem alle hans år i belgisk og tysk fodbold, så da vi sad og kiggede på forstærkninger frem mod den kommende sæson, var hans navn selvfølgelig øverst på listen.

- Derfor glæder det os enormt meget nu at kunne præsentere ham – vores tidligere topscorer og tilmed i sin bedste fodboldalder.

I den seneste sæson scorede Marcus Ingvartsen 12 gange i 31 kampe for Bundesliga-klubben Mainz, der havde kontrakt med ham frem til 2025.

Ingvartsen var ikke med ved seneste landsholdssamling, men var udtaget af Kasper Hjulmand forrige gang. Indtil videre er det blev til en enkelt landskamp og et enkelt mål.