Officielt: Nordsjælland sender spiller til Tyskland

FC Nordsjælland-angriberen Godsway Donyoh rykker sydpå i forårssæsonen, hvor han i første omgang kommer på en lejeaftale i den tyske 2. Bundesliga-klub Dynano Dresden, som kan blive permanent til sommer.

Det oplyser Superliga-klubben på dens officielle hjemmeside.

Donyoh skiftede til Farum-holdet for fire år siden, og siden dengang er det blevet til 82 kampe med 28 mål til følge for ghaneseren, som nu får luftforandring i Dresden. Det er desuden en aftale, som FCN-sportschef Jan Laursen er godt tilfreds med.



- Godsway har været et fantastisk bekendtskab i FCN både på og uden for banen. Han har i flere omgange vist både os og sine omgivelser, hvad han er gjort af, siger han og fortsætter:

- Hans karakter matcher hans talent, og vi havde gerne set ham blive hos os, men Godsway har udtrykt et stort ønske om at prøve kræfter med tysk fodbold og forfølge denne mulighed, og det vil vi ikke stå i vejen for, når det er en spiller, som flere gange har udvist stor loyalitet overfor vores klub og organisation, lyder det fra Jan Laursen.

Godsway Donyoh - i midten - skal tørne ud i 2. Bundesligaen resten af sæsonen. Foto. Lars Poulsen

Han ønsker endvidere Donyoh alt det bedste i Tyskland. Hvis alle parter anser et permanent skifte til sommer, vil et skifte ske, oplyses det desuden.

