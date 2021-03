Ombejlet FCN-profil i modvind: Tænker kun på mit spil

I løbet af vinteren er FC Nordsjællands ghanesiske stjernespiller, Kamaldeen Sulemana, blandt andet blevet sat i forbindelse med tyske Bayer Leverkusen og hollandske Ajax Amsterdam.

Ikke desto mindre blev han efter eget ønske i FCN i transfervinduet, men siden da har præstationerne ikke været noget at råbe hurra for.

Sulemana har sammen med holdet haft det svært i en længere periode, men ifølge hovedpersonen skyldes det ikke interessen fra de store klubber og det medfølgende pres.

- Det påvirker mig ikke. Der er altid blevet talt om mig, men det er ikke noget negativt. Det booster min selvtillid og får mig til at ville gøre mere for holdet, for vi er i en svær periode, og der er mere pres på mig, når vi ikke leverer, siger han.

- Det sidste stykke tid har været fuld af skuffelser, og jeg har gerne villet gøre mere for holdet. Så jeg tænker ikke på interesserede klubber. I øjeblikket tænker jeg kun på at forbedre mit spil og komme tilbage i topform.

FCN har på skuffende vis fået syv point i de sidste ti kampe, og det har haft betydning for Sulemana, der senest har scoret et FCN-mål i november.

- Jeg er faldet for meget ned i banen for at blande mig, når vi ikke har spillet så godt, og det har gjort mig mindre farlig, siger han.

Cheftræner Flemming Pedersen mener, at Sulemana har svære betingelser, da modstanderne efterhånden kender den unge ghaneser.

- Modstanderne har meget, meget fokus på ham, og det gør det svært. Men jeg kan godt forstå dem, for der render få som Sulemana rundt i verden, siger Flemming Pedersen.

Søndag spillede Sulemana ganske solidt i 2-2-kampen mod AC Horsens, hvor han også lagde op til en scoring.

- Selv om det ikke blev til et mål, gjorde jeg noget af det, jeg har gjort på mine gode dage, så det er en god måde at bygge selvtillid, siger Sulemana, mens Flemming Pedersen er glad for sin spillers oplæg.

- Han skal have mere slutprodukt på, men jeg er meget tilfreds, så længe han laver oplæg.

Oplæg har Sulemana lavet seks af i 19 kampe, mens det er blevet til fire mål.