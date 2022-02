Opgiver håbet: - Top-6 er død

FC Nordsjælland glipper mesterskabsspillet for første gang, siden det blev indført i Superligaen forud for 2016/17-sæsonen.

Det slår forsvarsspiller Erik Marxen fast efter søndagens 0-2-nederlag til Brøndby.

- Top-6 er død, vurderer Marxen, som kan se tabellens sjetteplads Silkeborg være 12 point foran med fire kampe tilbage af grundspillet.

Han mener derfor, at det er umuligt at nå en billet til mesterskabsspillet.

- Det er sådan, det er. Vi vidste godt, at det var et long-shot i forvejen, og det ville kræve, at nogle af de andre hold snublede helt gevaldigt.

- Lige nu er der bare fokus på, at vi skal finde et lidt bedre udtryk og få skrabet nogle point sammen. Det bliver i nedrykningsspillet, men det er vi også parat til, siger Marxen.

FC Nordsjælland har ikke vundet en superligakamp siden sejren over Vejle den 23. august 2021.

Cheftræner Flemming Pedersen er bekendt med ovenstående faktum, men forklarer, at det ikke er noget, der bekymrer ham.

- Jeg tænker overhovedet ikke på det. Jeg har snuden i sporet hver eneste dag og arbejder med holdet.

- Vi har et halvt nyt hold, som vi skal have udfoldet potentialet på, og så kan vi ikke begynde at tænke på alt muligt andet, siger træneren.

Flemming Pedersen understreger, at det er meget vigtigt ikke at begynde at tænke for meget over de manglende sejre og placeringen i tabellen, da det er på træningsbanen, at arbejdet med at undgå en eventuel nedrykning finder sted.

- Den bedste måde at undgå en eventuel nedrykning på er at vinde kampe og for at vinde kampe, skal du have et hold, der fungerer. Det arbejde foregår på træningsbanen, og derfor er det der, mit fokus er, siger Flemming Pedersen.

FCN har i skrivende stund seks point ned til Sønderjyske, der ligger næstsidste i ligaen.

Næste udfordring for Flemming Pedersen og co. er Randers FC, som klubben tørner sammen med søndag den 27. februar.