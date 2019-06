Roser Brøndby: - Men jeg vil gerne sydpå

Mads Valentin Pedersen drømmer om at komme sydpå. Og ikke kun 30 kilometer sydpå…

U21-landsholdsbacken fra FC Nordsjælland står over for et klubskifte denne sommer, og han går benhårdt efter at komme til udlandet.

- Det er det rigtige tidspunkt at tage skridtet, og min agent arbejder på fulde drøn med at få noget på plads hurtigst muligt, siger Mads Valentin Pedersen til Ekstra Bladet.

Sammen med resten af U21-holdet forbereder han sig i øjeblikket på EM-slutrunden i Italien.

Træner for det succesfulde ungdomslandshold er som bekendt den kommende Brøndby-boss Niels Frederiksen, som i sin tid som landstræner har været glad for den lille dynamiske back.

Men samarbejdet slutter, når U21-landsholdet har spillet den sidste EM-kamp.

Mads Valentin Pedersen håber at kunne følge i sine tidligere holdkammeraters fodspor og flytte sydpå. Foto: Lars Poulsen

Selvom Mads Valentin Pedersen anser Brøndby som en interessant klub, kigger han ikke den vej i denne omgang.

- Lige nu er mit fokus på slutrunden, og derefter er det udlandet. Jeg vil gerne væk og udfordre mig selv. Jeg vil ud og spille på en lidt højere hylde og ud i nogle uvante rammer.

- Det er udlandet, der kilder i maven. Det vil jeg gerne prøve. Jeg vil gerne sydpå.

- Og Brøndby?

- Det er altid en interessant klub - uanset hvem der er træner. De spiller offensiv og underholdende fodbold, som vi også har gjort i FC Nordsjælland.

- Men Brøndby er selvfølgelig en lidt større klub med en del flere fans, siger den 22-årige back, der har fået næsten hele sin fodboldopdragelse i Farum-klubben.

Hans kontrakt med nordsjællænderne udløber i sommeren 2020. I vinter var FC Midtjylland interesserede, men en handel blev ikke til noget, og interessen bliver ikke genoplivet.

Herhjemme er det formentlig kun FC København og Brøndby, der er interessante for backen, men først efter han har været en tur i udlandet.

