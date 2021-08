Sælger for 14 mio. - tæt på udenlandsk afløser

Der sker ting og sager på målmandsfronten i FC Nordsjælland.

Klubben har solgt Peter Vindahl Jensen til hollandske AZ Alkmaar, og hans afløser kan meget vel blive offentliggjort senere mandag

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er nordsjællænderne i dialog med en udenlandsk målmand. Går alt vel, vil han snart kunne præsenteres som ny førstemålmand i FC Nordsjælland.

De seneste dage har Farum-klubben arbejdet intenst på at lukke hullet efter 23-årige Peter Vindahl.

Skiftet til AZ har været under opsejling i et stykke tid, og helt som forventet blev 1-0-sejren på Brøndby Stadion Vindahls foreløbig sidste kamp som FC Nordsjælland-spiller.

AZ fik i sidste uge afvist et bud på 11 mio. kr., men som Ekstra Bladet kunne fortælle, vendte de tilbage med et forhøjet bud.

FC Nordsjælland scorer tæt på 14 mio. kr. på den talentfulde målmand, der det seneste halvandet år har været Flemming Pedersens ubestridte førstevalg.

- Han har forudsætningerne til at nå langt, og nu får han muligheden for at tage det næste skridt og prøve kræfter med en ny liga, der er skridtet op fra den danske, og med europæisk fodbold.

- Vi vil gerne takke 'Pete' for hans indsats hos os og alle de trænere og stabsmedlemmer, som har hjulpet ham på vej gennem hans akademi- og seniortid hos os i FCN, siger FC Nordsjællands sportsdirektør Mikkel Hemmarsam, der forventer at lukke hullet efter Vindahl 'i den nærmeste fremtid.'

Peter Vindahl lod følelserne få frit løb efter fredagens kamp mod Brøndby. Det var hans foreløbig sidste som FC Nordsjælland-målmand. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tog Peter Vindahl Jensen allerede i weekenden til Holland med sin agent Michael Bolvig.

Han har underskrevet en aftale med den hollandske traditionsklub frem til sommeren 2025.

- Da AZ Alkmaar kom på banen, var det derfor svært at sige nej. Det er en stor klub, som er i en god udvikling, og jeg er glad for, at klubberne kunne finde hinanden, siger den tidligere U21-landsholdsmålmand, der nåede at spille 55 kampe for FC Nordsjælland.

Klubben har talentfulde Andreas Gülstorff i Superliga-truppen, men den 18-årige målmand må efter alt at dømme vente lidt endnu på at få chancen i buret.