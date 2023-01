Schelderup er brandvarm: - Der har været mange opkald

Det trækker op til et salg af FCN-kometen Andreas Schelderup, men FC Nordsjælland vil gøre meget for at holde på ham

Flere gange var FCN-sportschef Jan Laursen nødt til at forlade lokalet på Right to Dream Park, fordi telefonen ringede.

En stor del af svaret på det er nok, at klubben sidder på et af de varmeste navne i ligaen: Andreas Schelderup.

Benfica skulle ifølge Ekstra Bladets oplysninger være mere end interesserede, men det var ikke noget sportschefen havde lyst til at bekræfte.

Der er blevet nævnt en pris på 112,5 millioner inklusiv bonusser. Vil det være en fin pris for Schelderup?

- Det kan jeg ikke sige. Når man ser ham i dagligdagen, synes man, han skal koste meget mere. Men det er også vigtigt at tænke på, hvad det rigtige næste step er for ham. Derfor kigger vi ikke bare på rene tal, men også hvad den rigtige udvikling er for ham.

Der er godt gang i Jan Laursens telefon i disse dage. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, vil FC Nordsjælland gå langt for at sikre, at skiftet først sker til sommer.

- Det vil være optimalt for os, hvis det bliver til sommer. Så det har vi fokus på. Men man skal lade være med at være skråsikker omkring ting, fastslår Jan Laursen.