Serieklub tjener på millionsalg til storklub: Det falder på et knastørt sted

Denne sommer har der formentlig siddet nogle fodboldledere i det nordlige Odense og ranket ryggen. Danmarksserieklubben Næsby BK kunne således se to af dens tidligere spillere skifte til Serie A for anselige millionbeløb.

FC Nordsjælland solgte Nikolai 'Futte' Baden Frederiksen til Juventus, og Rosenborg solgte Jacob Rasmussen til Empoli, hvilket angiveligt indbragte de to klubber henholdsvis 7,5 millioner og et sted mellem 11 og 15 millioner kroner.

Nogle af de penge falder af til Næsby som følge af reglerne om de såkaldte uddannelsespenge. Det er ikke alverden, men alligevel gode penge at få, lyder det fra klubbens sportschef,Jonas Melchior Hansen.

- Det falder på et knastørt sted, kan jeg sige.

Næsby rykkede efter sidste sæson fra 2. division til danmarksserien, og så kan selv det, der for Serie A-klubber er håndører, lune gevaldigt. Ifølge tipsbladet.dk's udregninger skal der falde omkring 200.000 kroner af for de to U-landsholdsspillere.

- Ja, det er rigtigt sjusset. Det er noget i det leje der. Vi har også en lille sjat til gode hos Rosenborg, siger sportschefen.

Pengene er dog ikke landet i Næsby endnu, og det har i det hele taget været en omstændelig proces at få dem ud af de store italienske klubber.

- Vi er ikke en klub, der er gearet til at kontakte Juventus og Empoli, så det har taget lang tid for os at finde ud af, hvilken vej man skulle gå, og så er vi blevet hjulpet af Nordsjælland i forhold til 'Futte' og OB har hjulpet os i forhold til Jacob. Jeg har ikke lige speed-dial på Pavel Nedved (næstformand i Juventus, red.), griner Jonas Melchior Hansen.

- Det er åbenbart ikke tabeller og skemaer, der er nemt forståelige og lige til at køre i, men der er ved at være styr på det. Vi har ikke fået pengene endnu, men der er kontakt til klubberne, og min fornemmelse er ikke, at der er nogle, der ikke vil betale. Men man skal da nok gøre dem opmærksomme på, at de skal betale.

Reglerne for uddannelsespenge er ikke helt lige til, men kort fortalt får en klub flere penge, desto længere tid spilleren har tilbragt i den fra hans 12. til hans 23. leveår. Pengene udbetales, hver gang en spiller skifter klub til et nyt land.

Det er eksempelvis årsagen til, at den tidligere landsholdsanfører Christian Poulsen gennem sin karriere indbragte Holbæk B&I og Asnæs Boldklub 'langt over 10 millioner kroner' ifølge Politiken.

