Silkeborg-krise afværget

Bare rolig Silkeborg-fans. De to seneste opgør var blot en farce. SIF er takket være en brandvarm Tonni Adamsen alligevel ikke i krise.

Søndagens topkamp bød på en del ændringer hos de forsvarende bronzevindere, men Kent Nielsens-tropper genfandt alligevel magien trods nye ansigter i startopstillingen.

For holdets ellers så skarpe anfører og topscorer Nicklas Helenius har ikke lignet sig selv i de sidste to kampe, og cheftræner Kent Nielsen valgte at rasle posen og bytte ud i holdets forreste spillere.

Silkeborg træner Kent Nielsen er sjældent helt tilfreds, men lavede alligevel en taktisk genistreg og satte Tonni Adamsen på toppen. Foto: Lars Poulsen

Søren Tengstedt fik chancen i stedet for Sebastian Jørgensen, mens Helenius blev henvist til bænken til fordel for det 27-årige nyindkøb Tonni Adamsen.

En beslutning Kent Nielsen velfortjent kan høste roser for med 2-0 sejren over FC Nordsjælland. Men også en beslutning, der kan ende med at give Kent Nielsens i forvejen grålige hår et endnu gråligere skær.

Tre kampe på syv dage

Kampen var den tredje på syv dage for SIF, der kom på besøg hos kunstgræskammeraterne fra FC Nordsjælland på Right to Dream Park i El-Plastico-derbyet.

Nordsjællænderne var forud for opgøret ubesejret i den indeværende Superliga-sæson og kom ind til kampen med friske og veludhvilede ben. Så oddsene var i værternes favør.

Desværre for værterne må FCN-holdlederen have glemt at pakke målstøvlerne i nederlaget. FCN startede ellers kampen med at lægge heftigt pres på Silkeborg-defensiven, men glemte i samme omgang at dække op i den anden ende.

Nicolai Larsen stod en fremragende kamp og afviste de forsøg Nordsjælland kom med. Foto: Lars Poulsen

For efter to minutters spilletid lå bolden i FCN-målet. Efter et Nordsjælland-hjørnespark endte bolden for fødderne af Silkeborgs Anders Klynge, der fra egen banehalvdel sendte en sukkerbold i dybden til en fri Tonni Adamsen, der kvitterede for Kent Nielsens-tillid med en sikker scoring bag en chanceløs Andreas Hansen.

Ti minutter var Adamsen fremme med målskøjten igen, da en brandvarm Oliver Sonne fandt den 27-årige spidsangriber, der gjorde det til 2-0 med en kontrolleret inderside.

Silkeborgs Oliver Sonne stopper FCNs Mads Bidstrup i kampen. Foto: Lars Poulsen

To mål på 15 minutter er ikke nogen dum startdebut, der sikkert har fået Kent Nielsen til at tænke over, om nyindkøbet skal have chancen på torsdag mod HJK Helsinki.

Tandløse Tigere

I den modsatte lejr har Flemming Pedersen helt sikkert en grund til at være bekymret ovenpå aftenens opgør – især med AaB-opgøret fra sidste uge in mente.

FCN træner Flemming Pedersen så ikke tilfreds ud. Foto: Lars Poulsen

For det virkede til at være en ideløs FC Nordsjælland-offensiv, der aldrig fandt den ellers så velkendte fart, som tigerne besidder. Mandskabet fra Farum pressede ellers på i hele anden halvleg, men midtjyderne holdt fast og afviste en tam Nordsjælland-offensiv gang på gang.

Det var en tydeligt frustreret Farum-offensiv, hvis eneste værktøj i værktøjskassen var desperate forsøg på at tilkæmpe sig et straffespark i kampens slutfase. Det lykkedes dem til sidst at få dommer Aydin Uslu til at pege på pletten til stor jubel for de fremmødte fans.

Desværre var glæden kortvarig, for i øresneglen fik Uslu instruktioner til at gå over til skærmen på sidelinjen til et eftertjek. Ved et nærmere kig måtte VAR afvise Nordsjællands største ønske om at komme tilbage i kampen.

Opgøret sluttede med en jysk-sejrsherre i EL Plastico-derbyet, og Kent Nielsen kan rejse hjem til Søhøjlandet med den røde plasticpokal og en svær angrebsbeslutning forud for torsdagens skæbneskamp på hjemmebane i Europa League.