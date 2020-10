- Skal ses med Bendtner

FC Nordsjælland hev i det seneste transfervindue en af de mest opsigtsvækkende handler i hus, da de kunne præsentere den tidligere Arsenal-spiller Johan Djourou.

I forbindelse med skiftet spurgte han intet mindre end Nicklas Bendtner, som han spillede sammen med i 2004, til råds.

Det fortæller den nye FCN-stopper i et interview med TV2 Sporten.

- Vi talte sammen. Han spurgte: 'Er du i Danmark?', og jeg sagde 'ja'. Så sagde han, at han ikke var langt væk. Så vi kommer til at ses, for jeg har tilbragt rigtig meget tid sammen med ham, da vi var yngre. Vi var altid sammen, så han er en god ven, lyder det fra Djourou.

Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Overvældende

Dog understreger han med et smil, at det ikke vil være hans opgave at få Bendtner med til Nordsjælland i den kommende tid.

Endvidere peger han selv på, at skiftet til FCN er det perfekte match i karrieren, og at mødet med ledelsen, træneren og spillerne var overvældende. Derfor tænkte han også, at det var lige i øjet med FC Nordsjælland som hans næste klub.

Johan Djourou og Nicklas Bendtner kom begge som teenagere til Arsenal i henholdsvis 2003 og 2004. Siden optrådte de sammen mange gange for The Gunners. Foto: Simon Dawson/AP/Ritzau Scanpix

Den schweiziske spiller er kommet på en to-årig kontrakt i Farum-klubben.

Den 33-årige og 191 centimeter høje midterforsvarer har siden tiden i Arsenal spillet i klubber som blandt andet tæller HSV, Antalyaspor, SPAL, Sion og Xamax.

