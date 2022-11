Skræmte opkøberne væk i langgaber

Ingen kan fortænke FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersen i at forlade MCH Arena med et kæmpesmil på læberne.

For langgaberen hos guldbejlerne FC Midtjylland var nærmest et skud vitaminer til drømmene om et sensationelt mesterskab.

Ikke underligt at den passionerede flok FCN-fans i den ene målende på MCH Arena sang om 'Guldet skal hjem til Farum igen,' efter slutfløjtet.

På tribunerne i Herning sad der nemlig observatører fra utallige store europæiske storklubber i lag.

Liverpool, Ajax, Atalanta, Benfica og Leverkusen var bare et lille udpluk af den kæmpe buket af klubber, der havde valgt at se nærmere på Superligaens tophold i duel med FC Midtjylland.

På blokken har utvivlsomt stået FC Midtjyllands brandvarme kantspiller Gustav Isaksen.

Men FC Nordsjællands Superliga-topscorer Andreas Schjelderup og Ernest Nuamah kunne have gjort meget for at øge interessen med en brandkamp.

Den udeblev.

Med eftertryk.

Det FC Nordsjælland der trådte ind på MCH Arena spillede med ambitioner om at tage det vigtigste trofæ i dansk fodbold.

Et modent hold uden ambitioner om at underholde.

Det handlede om at bevare afstanden på ni point til FC Midtjylland i tabellen.

Det handlede om at udnytte, at ingen andre klubber i subtoppen kan sætte en stime sammen.

Og FC Midtjylland formåede i en hæslig fodboldkamp, slet ikke at rejse tvivl ved FC Nordsjællands guldkandidatur.

Én skaldet gang truede Anders Dreyer i det sidste kvarter. Og Ernest Nuamah kunne i sidste minut tilmed have sikret en sen sejr til gæsterne, da Erik Sviatchenko leverede en af mange fejlpasninger i kampen.

Meget sigende for kampens tvivlsomme indhold var det, da hjemmeholdets cheftræner Albert Capellas valgte at se bort fra den tunge angriber Sory Kaba, da han skulle vende kampen fra bænken.

I stedet blev forsvarsspilleren Juninho sendt i aktion.

Det gav absolut intet at bekymre sig om for FC Nordsjælland, der stort set holdt ulvene i skak hele kampen.

Meget sigende for en kamp hvor ikke meget gav mening.

Heller ikke det straffespark, som dommer Peter Kjærsgaard dømte efter et kvarter, og som han bare skulle bruge et halvt sekund på at annullere, da VAR-skærmen viste, hvad der egentlig var sket.

Oliver Sørensen blev nærmest ramt i ryggen.

Kan FC Nordsjæland takket være møgkampen i Herning holde sammen på holdet, når pengene begynder at rulle til januar, så den grimme indsats faktisk være givet rigtig godt ud.

