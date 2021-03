Skrev Superliga-historie i kaos-kamp

Det kom til at handle om Bubacarr Sannehs røde kort i Aarhus, men i skyggen af udvisningen skrev FC Nordsjælland Superliga-historie.

Nordsjællænderne slog deres egen rekord for at have stillet det yngste hold, der har vundet en Superliga-kamp, og beviste, at du godt kan vinde med mælketænder.

Gennemsnitsalderen i FCN's startopstilling onsdag aften var blot 20 år og 288 dage.

Det er 170 dage ældre end alletiders yngste Superliga-hold (FCN's mod Horsens i august 2018), men det er til gengæld det yngste, der har forladt banen med tre point.

Den tidligere rekord var fra september 2018, da FC Nordsjælland med en startellever-snit på 21 år og 39 dage slog Randers FC 4-1 i Farum.

- At kunne vinde med så ungt et hold motiverer os alle til at komme på arbejde og gøre det endnu bedre.

- Vi ved, der er flere områder, vi som enkeltpersoner, hold og klub stadig kan og skal forbedre os på, men at krydse en lille milepæl som denne her på vejen mod målet er benzin på motoren, siger sportsdirektør Mikkel Hemmersam til Ekstra Bladet.

I alt fem spillere fra FCN's akademi i Ghana kom i aktion i 1-0-sejren over AGF. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I træner Flemming Pedersens startopstilling var der fem spillere fra klubbens akademi i Farum, mens der var tre fra Right to Dream-akademiet i Ghana.

Kun Mads Døhr Thychosen, svenske Daniel Svensson og den norske målscorer Ulrik Yttergård Jenssen var ikke 'hjemmelavede' spillere.

I løbet af opgøret satte FC Nordsjælland Isaac Atanga og Abu Francis på banen og kom dermed op på at have i alt 11 akademispillere i aktion i Aarhus.

- Det at have så ungt et hold er ikke et mål i sig selv for os. Det er nærmere konsekvensen af vores strategi om at investere så meget tid, tillid og resurser i vores akademier.

- Derfor betyder det at have 11 akademispillere på banen i en sejr nok endnu mere for de mange dygtige mennesker i klubben og organisationen, som alle har en andel i de unge mennesker, der hiver sejren hjem, siger Mikkel Hemmersam.

Med de tre point kravlede FC Nordsjælland op på ottendepladsen i Superligaen. De er to point efter både OB og SønderjyskE, der mødes torsdag i Haderslev.

Hans Jørgen Haysen skal alligevel ikke være AGF-sportschef

Her bliver Braithwaite den store helt

Brøndby tabte 25 mio. kr. i 2020