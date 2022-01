Skrotter klubbens rekordspiller

FC Nordsjælland er synonym med talentudvikling, og det hører til sjældenhederne, at de ikke lykkes på den front.

Nu ser det imidlertid ud til, at klubbens yngste Superliga-spiller nogensinde må henlægges i bunken som fejlslagent projekt.

FC Nordsjælland kommer ikke til at tilbyde Tochi Chukwuani en ny kontrakt ved udløb til sommer.

Den alsidige og fysisk stærke spiller var 16 et halvt år, da han 22. september 2019 debuterede på Right to Dream Park mod AaB.

Tochi Chukwuani hører med til den meget lovende 2003-generation, der nu udgør U19-landsholdet og som blev betragtet som potentiel EM-vinder på U17-niveau, inden slutrunden sommeren 2020 blev aflyst grundet corona.

Tochi Chukwuani stod for en lyntræffer i seneste sæson.

Han har båret anførerbindet både på U19- og U17-landsholdet tidligere, men han er nu blevet distanceret af andre talenter og hører ikke længere med til kredsen af rød-hvide.

Nu kommer Tochi Chukwuani til at finde nye græsgange, og det skorter ikke på bejlere, der ønsker at forløse det strandede talent. Blandt de interesserede befinder sig AGF og AaB, men også udenlandske klubber er i spil.

FC Nordsjælland har ikke haft den store tiltro til Tochi Chukwuani dette efterår. Han er blevet degraderet til U19-truppen og har ikke spillet Superliga.

- Vi har vurderet, at han ikke er god nok lige nu i forhold til de andre midtbanespillere, vi har. Det er en spiller, som ikke har haft den forventede stejle udviklingskurve, forklarede FCN-træner Flemming Pedersen til Tipsbladet i efteråret.

- Han skal vise sig frem til træning og i reserveholdskampe. Han skal blive endnu hurtigere, end han allerede er, og så skal han have noget disciplin ind i sit spil, sagde han.

