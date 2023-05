Skuffet FCN-boss afviser: - Det smuldrer ikke

Et pokal-exit og et svagt forår får ikke FC Nordsjællands cheftræner til at ryste på hånden

Skuffelsen var tydelig hos cheftræner Johannes Hoff Thorup efter torsdagens pokalnedtur mod FC København.

På trods af en 3-2-sejr på Right to Dream Park i sidste uge formåede FC Nordsjælland ikke at spille sig i finalen efter et vildt opgør, der endte med en 5-3-sejr til københavnerne.

Efterfølgende var det især de mange mål, der gik ind, som FCN-bossen ærgrede sig over.

- Jeg er skuffet, og det er mest af alt over resultatet. For jeg synes, der var nogle okay ting i kampen. Jeg er skuffet over, at vi lukker for mange mål ind.

- Der var for mange situationer i kampen, som ikke blev løst stærkt nok, men det var nok på grund af tempoet, der var ret højt, siger Hoff Thorup.

Johannes Hoff Thorup skal se langt dårligere præstationer, før han vil finde alarmklokkerne frem. Foto: Tariq Mikkel Khan

Afviser

Dermed er FC Nordsjælland ude af pokalturneringen og kæmper fortsat med at finde tilbage til de gode takter i Superligaen, hvor de har tabt de seneste to kampe og blot har fået fire point i de sidste fem opgør.

- Føler du, at det hele er ved at smuldre?

- Nej, for jeg ved ikke, hvad det er, der skal smuldre. Vi har lagt et fundament, som er ret stærkt. Vi har allerede siden vinter i sidste sæson forsøgt at lægge noget mere mental styrke og karakter ind i holdet, og i dag (torsdag, red.) er vi jo ved at slå tilbage igen på en rigtig svær udebane.

- Det er der nogle Nordsjælland-hold, der ikke var kommet tilbage på, så jeg synes ikke, der er noget, der er ved at smuldre. Vi har hele tiden fokus på de næste kampe, der venter, men også på at få bygget noget, der er stærkt.

- Så kommer det ned til de små detaljer, og vi kan ikke forvente at skulle være ret meget bedre eller altid bedre end FCK. Det kan vi heller ikke mod de andre hold omkring os. Vi skal blive så gode, som vi kan blive, og så må vi se, hvor langt det rækker.

FC Nordsjælland var tæt på at fuldføre et vildt comeback, da de i anden halvleg gik fra 4-1 til 4-3, men det endte alligevel ikke med at være nok. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ingen alarmklokker

Der er da fortsat også alt at spille for i Superligaen, hvor FC Nordsjælland med en sejr over FC København mandag kan spille sig tilbage på førstepladsen.

Omvendt kan de forsvarende mestre lægge afstand til de unge Farum-drenge, hvis de formår at trække sig sejrrigt ud af opgøret.

Alligevel er der ingen bekymring at spore hos Johannes Hoff Thorup, der overtog posten som cheftræner i vinter på et tidspunkt, hvor FC Nordsjælland toppede Superligaen.

- Jeg ser ikke nogle alarmklokker, der ringer. Der skal jeg simpelthen se nogle præstationer, der er meget dårligere end det her. Det er måske gået lidt hurtigere, end vi havde regnet med, og det er også derfor, jeg står her og skal forholde mig til de spørgsmål.

- Men jeg kan godt se, at når vi ryger op på den øverste klinge mod de bedste hold, så skal kvaliteten være der. Der har vi nogle gange en udfordring, men vi har vist i lange perioder, at vi grundlæggende kan være med.

- Og så bliver mesterskaber og finaler oftest afgjort af dem, som lige har det ekstra i de situationer, og det skal vi forsøge at få frem. Det er der, vi skal blive dygtigere nu og i fremtiden.

