Skyder igen mod Ståle: 'technofester og dansktop-dansebal'

FCK-manager Ståle Solbakken var 2. påskedag igen ude med hård kritik af underlaget i Farum Park.

Nordmanden kaldte efter FC Københavns 3-0-sejr FC Nordsjællands bane ’for en skændsel for dansk fodbold’ og sagde endog, at han var 100 pct. sikker på, at man kunne købe sig til at holde grillfest på banen.

Hvis man betalte nok vel at mærke.

I FC Nordsjælland har de hørt kritikken før, og direktør Søren Kristensen har efterhånden vænnet sig til nordmandens udgydelser.

- Nu er det jo ikke første gang, at vi hører det fra den kant, og helt generelt kan vi sagtens acceptere, at folk har deres egne meninger.

- Men vi synes nok, at han denne gang ramte forbi skiven, når det handler om, hvad man kan købe sig til af adgang og arrangementer på vores stadion, siger Søren Kristensen til Ekstra Bladet og fortæller - som en service - at der er langt strammere regler for, hvad stadion kan benyttes til ud over fodbold i Farum end på Østerbro.

- Nogen kunne måske finde på at mene, at det er en skændsel, at et nationalstadion kan købes til at lægge rammer og underlag til technofester og dansktop-dansebal få dage inden fodboldkampe, så spillerne efterfølgende glider rundt på en mudderpøl eller en nylagt plæne, som vi flere gange har set eksempler på.

- Men det vil vi ikke blande os i, så længe det er inden for reglerne, siger Søren Kristensen.

Robert Skov scorede til 3-0 på kunstgræsset i Farum. Foto: Jens Dresling

I FC Nordsjælland er man tilfredse med banen og mener, at de med kunstgræsset kan garantere et markant bedre underlag end det, som de selv har spillet på flere steder i dette forår på udebane.

- TV-rettighedshaverne er glade for det produkt, de ser på banen hos os, og de mange internationale klubber, vi har på besøg, har ikke det mindste problem med det.

- Så kritikken fra den gode nordmand ændrer ikke på, hvad vi selv synes heroppe. Forhåbentlig giver det ham lidt luft. Så er der da kommet noget godt ud af det, konstaterer FC Nordsjælland-direktøren.

Ifølge Søren Kristensen bliver banen i Farum testet grundigt hver eneste sæson og lever op til alle krav fra FIFA.

FCK-jubel i Farum efter klubbens første sejr i det nordsjællandske i over seks år. Foto: Jens Dresling

Ståle Solbakken mente efter sejren i Farum, at nordsjællænderne fik en fordel ved at have kunstgræs, men også den bliver skudt ned af direktøren i FC Nordsjælland.

Han mener ikke, at det er konkurrenceforvridende.

- Alle klubber og hold har det forhåbentlig bedst med at spille på hjemmebane. Der har man fordele, som det hører sig til inden for reglerne.

- Om det kommer sig af, at man har et underlag, man befinder sig godt på, eller stor tilskueropbakning, gode faciliteter, klimatiske variabler eller måske - i et helt hypotetisk tilfælde - at man rykker bandereklamerne tættere på banen mod bestemte modstandere, er jo forskelligt fra klub til klub, siger Søren Kristensen, der nævner Esbjerg som et eksempel på en klub, der ikke har det store problem med at spille i Farum.

- Og hvis det er en kæmpe fordel for os at spille hjemme, så er det vel en tilsvarende ulempe at spille ude, hvilket vi trods alt gør nøjagtig lige så mange gange som hjemme over en sæson, siger FCN-direktøren til Ekstra Bladet.

