Slutspil om FCN-komet: Kan blive den næste Griezmann

Andreas Skov Olsen tog ikke munden for fuld, da han mandag fortalte Ekstra Bladet, at der snart ville komme kød på transfersnakken.

Allerede tirsdag kom der skred i sagerne.

Ekstra Bladets informationer peger entydigt på, at Real Sociedad har taget førertrøjen i kampen om det 19-årige kæmpetalent, og den spanske klub tager nu hul på realitetsforhandlingerne om spilleren.

Spilleragenten Michael Bolvig har længe jagtet den perfekte klub, der giver de bedste betingelser for at Andreas Skov Olsens videre udvikling.

Agenten var til stede på Anoeta, Real Sociedads hjemmebane, tidligere på foråret, da baskerne mødte Eibar.

Real Sociedad er ikke bange for at bruge unge spillere. Således fik den blot 17-årige Ander Barranetxea masser af spilletid mod afslutningen af sæsonen.

Drømmer jeg - eller er jeg vågen? En flot Superliga-sæson gør Andreas Skov Olsen interessant i flere klubber. Foto: Jens Dresling

Andreas Skov Olsen træder i nogle dybe fodspor, hvis skiftet til Real Sociedad bliver en realitet. Det er nemlig samme sted, som den franske landsholdsbomber, Antoine Griezmann, tog de første skridt på vej mod sin gigantiske karriere.

Griezmann er på vej videre fra Atletico Madrid denne sommer, og afløseren kan hovedstadsklubben meget vel hente i Sociedad, hvor 22-årige Mikel Oyarzabal har imponeret.

Andreas Skov Olsen ses som en mulig arvtager i en klub, hvor det tidligere Manchester United-talent, Adnan Januzaj, slet ikke kan finde fodfæste på kanten.

Real Sociedad hører til den solide midtergruppe i Primera Division. De stikker til tider snotten frem og kvalificerer sig til Europa, men oftest ender det middelmådigt, og de største profiler bliver solgt til større adresser.

Det betyder også, at Andreas Skov Olsens overgang til Sociedad ikke bliver til rekordbøgerne i Farum. Til gengæld kommer handlen til at indeholde muligheden for kæmpegevinst, hvis Andreas Skov Olsen indfrier forventningerne og bliver den næste Sociedad-komet på stjernehimlen.

