Smed sejren væk - igen!: - Det er forfærdeligt

FARUM (Ekstra Bladet): Endnu en sejr smidt væk …

For tredje gang i dette forår havde FC Nordsjælland et tophold på krogen, og for tredje gang måtte de nøjes med et point.

- Det er forfærdeligt og pissehamrende ærgerligt. Vi får ikke større chancer for at slå de tre største hold i Danmark.

- Alle tre kampe (mod Brøndby, FC Midtjylland og FCK, red.) kunne vi have vundet, men gør det ikke. Det kan være nogle dyre point, som vi mistede der, sagde Mads Valentin Pedersen.

FC Nordsjælland skal nu slå Vendsyssel i sidste runde og samtidig håbe på lidt hjælp.

- Det skete for to år siden. Jeg mener, at det var i fire kampe, at det skulle flaske sig, og det lykkedes, sagde U21-landsholdsspilleren, mens også træner Kasper Hjulmand ærgrede sig højlydt efter 2-2’eren:

- Det er vildt, at vi ikke enten vinder over Brøndby, Midtjylland eller denne her. Det er sateme vildt.

- Vi mangler to point nu, men jeg kan ikke være efter drengene. Jeg synes, at vi gør det godt.

