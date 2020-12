Solgt til udlandet

Mange modstandere er blevet godt rundtossede af Mikkel Rygaards hurtige fødder og store overblik.

Fremover bliver det i Polen, at Rygaard skal strø om sig med lækre afleveringer.

Han har nemlig fået en af de mere betydningsfulde fødselsdagsgaver.

På sin 30 års fødselsdag skifter FC Nordsjælland-profilen til LKS Lodz i den næstbedste polske række.

Det skriver Nordsjælland på sin hjemmeside.

- Jeg har længe villet prøve mig selv af i en anden liga, inden det var sidste udløbsdato, selv om jeg stadig føler mig ung.

Rygaard drev gæk med mange modstandere i Superligaen. Foto: Lars Poulsen

- Jeg ved, jeg kan gøre en forskel og vil gerne se, hvad jeg kan drive det til. LKS Lodz er en hamrende ambitiøs klub, der har planer om at etablere sig i den bedste række og er villig til at investere i projektet, siger Mikkel Rygaard.

Den teknisk stærke midtbanespiller ser tilbage på næsten tre år i FC Nordsjælland.

- Jeg var ikke ung, da jeg kom til FCN, men jeg har alligevel lært meget som spiller og menneske af at være her. Selv om man er ældre kan der bygges på, for hvis man læner sig tilbage, så står man stille.

Teknikeren skal fremover spille i Polen. Foto: Lars Poulsen

FC Nordsjællands sportschef, Jan Laursen, er godt tilfreds med salget.

- Da Mikkel kom til FCN var det et klart ønske og mål, at han ville til udlandet igen på baggrund af den udvikling, han følte, han kunne komme igennem i vores miljø i Nordsjælland. Det har han gjort sig fortjent til nu, og det vil vi ikke stå i vejen for.

- Det er også en stor tilfredsstillelse for os at igen at bevise, at det ikke kun er unge spillere, der kan udvikle sig hos os og få opfyldt en ambition om at komme afsted.

- Mikkels historie minder os om Nicolai Larsens, der i sommer tog til Frankrig. Vi vil gerne takke Mikkel for de mange ting, han har bidraget med i hverdagen hos os og ønske ham alt det bedste i Polen.

LKS Lodz ligger på andenpladsen i den næstbedste polske række og har derfor en mulig oprykning i sigte.

Klubben har skrevet en kontrakt på 3,5 år med danskeren, der fik 98 kampe for FC Nordsjælland.

