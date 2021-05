Spillet om guldfuglen: Vil passere magisk million-grænse

Analyse: Ajax' interesse for Kamaldeen Sulemana er velkendt for FC Nordsjælland, mens Manchester Uniteds er kærkommen. Det trækker op til et kæmpesalg af det 19-årige ghanesiske stjerneskud

Marc Overmars havde intet imod at blive set i Farum mandag aften.

Ajax' sportsdirektør var officielt i Danmark for at se FC Nordsjællands 19-årige supertalent Kamaldeen Sulemana, men for Overmars handlede det i lige så høj grad om selv at blive set og sende et signal.