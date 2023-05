Stikker til FCK: - Snubler i Viborg

- FCK snubler i Viborg i næste spillerunde. Viborg er et stærkt hold, og her får FCK det svært, mener FC Nordsjællands Oliver Villadsen

Guldhåbet lever i Farum.

FC Nordsjælland kan stadig tillade sig at drømme stort, selv om det i perioder holdt hårdt mod Randers.

Men med lidt hjælp fra VAR-vognen og en stærk afslutning, blev der alligevel aldrig tvivl om udfaldet.

FC Nordsjælland tromlede over Randers efter pausen, hvor de sad på det hele. De dominerede, de pressede og de brændte chancer. Og til sidst scorede de også de nødvendige mål.

Men det var først efter VAR-hjælp, at det hele endte med en forløsning for hjemmeholdet.

For ingen på stadion havde set, at Hugo Andersson brugte armen, men det så de i VAR-vognen. Og det blev kampens dommer, Aydin Uslu bekræftet i, da han så tv-billederne på skærmen.

Svenskeren gjorde sig bred og det er ikke tilladt, når bolden rammer armen på en afslutning.

Nu puster FCN-spillerne rivalerne fra FC København i nakken. Og de skal have seks point for at presse FC København maksimalt forud for den spændende og hektiske afslutning på Superligaen.

- Vi skal have to sejre for at vinde guld. Men får vi de to sejre, tror jeg også vi vinder guldet, siger cheftræner Johannes Thorup, der havde mange ting at glæde sig over efter sejren mod Randers.

- Vi har nu sikret os en medalje. Hvilken type metal, må vi se de næste par uger. Vi har også sikret os europæisk deltagelse, og det er vigtigt for os, tilføjer cheftræneren.

Hoff Thorup og FC Nordsjælland jagter guldmedaljer. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Han kunne glæde sig over, at FCN havde den nødvendige ro og tålmodighed til at bryde Randers ned, men han måtte også undervejs indkassere en advarsel, fordi han protesterede over straffesparket til Randers.

- Der er altid meget snak om dem, der ikke er med. Jeg har fokus på dem, vi spiller med. Vi mangler en del mod Randers.

- Vi er utrolig glade for dem, der kom ind og fik chancen. De greb den, siger han.

Oliver Villadsen, der spillede en stor kamp som højre back, er enig med sin cheftræner.

- Vi skal tro på guldet. Vi skal vinde vores to sidste kampe, så får vi også guldet.

- For FCK snubler i Viborg i næste spillerunde. Viborg er et stærkt hold, og her får FCK det svært, mener Oliver Villadsen, der spillede en stærk kamp med et solidt oplæg til 3-1-træfferen.