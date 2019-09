Stjernen kom for sent - blev sat af

FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen, er konsekvent i sin ledelsesstil. Uanset hvilken status spillerne har i truppen. Alle spillerne behandles ens, hvis de ikke overholder klubbens interne regelsæt.

Det fik truppens mest rutinerede spiller, Kian Hansen, at mærke i sidste uge.

Den stærke stopper kom for sent til mandagens træning. Træningen skulle begynde 13.30, men på det tidspunkt var han slet ikke klar til at træne.

- Kian havde taget fejl af mødetidspunkt og træningstidspunktet. Og på det område er vi meget strikse, når man ikke overholder reglerne.

- Konsekvensen for alle er, at de så sidder på bænken den følgende kamp. Vi er en værdibaseret klub, og derfor handler det om at have principper. Jeg forstår godt det kan give frustrationer, men med klare ledelsesmæssige principper er det også med til at gøre gruppen stærk på længere sigt, mener cheftræner Flemming Pedersen.

Han uddyber:

- Kian lagde sig fladt ned. Der findes ikke særregler hos os, uanset hvem du er. Vi drager altid konsekvens, men nu er det også overstået. Kian fik den værst tænkelige straf. Han spillede ikke. Nu er vi videre, tilføjer han.

Bakker træneren op

Hovedpersonen har ikke haft mange kampe på bænken i karrieren, men søndag sad han 90 minutter og så holdkammeraterne tabe 2-4 til Brøndby.

- Jeg bakker 100 procent op om træneren, og jeg har fuld respekt for de konsekvenser, han drager. Jeg kendte reglerne fra starten. Og selvfølgelig skal jeg ikke have særbehandling, siger Kian Hansen, der erkender, at det var lidt specielt at opleve det hele fra bænken.

Kian Hansen var savnet i FCN-forsvaret, der i flere tilfælde var på glatis. Man skal i hvert fald ikke være fodboldprofessor for at se, at der manglende en defensiv styrmand til bagkæden.

For lavt bundniveau

Flemming Pedersen var bitter over, at FCN ikke fik point med hjem fra opgøret, hvor de specielt efter pausen dominerede i spillet ude på banen.

- Vi spillede lige op med Brøndby og skal have point ud af sådan en kamp. Vi må erkende bundniveauet er for lavt. Hvis vi vil spille med i toppen, må bundniveauet hæves.

- Tre af Brøndbys fire mål scores efter situationer, hvor vi har erobret bolden og siden giver den væk. Det er et udtryk for, at vi ikke er konsekvente nok, påpeger han.

