Storklub trækker sig: FCN-kravet er for stort

Kasper Hjulmand bliver ikke ny cheftræner i Anderlecht. FC Nordsjællands krav blev for stort for belgierne

Der er ingen tvivl om, at FC Nordsjælland har en vigtig mand i Kasper Hjulmand, der gennem flere sæsoner har stået i spidsen for det evigt unge Superliga-hold.

Kvaliteterne er til at få øje på, og Hjulmands spilfilosofi står lysende klart for de fleste fodbold-fans.

Det var også vurderingen fra den belgiske storklub Anderlecht, der havde ham som topkandidat til trænerposten.

De ville dog ikke møde FCN's krav, som lød på en million euro for at slippe Hjulmand et halvt år før kontraktudløb.

I stedet er man gået med backuppen, hollandske Fred Rutten. Det har klubben netop offentliggjort.

Kasper Hjulmand er både fredag og lørdag spottet i Bruxelles sammen med sin agent, Allan Bak, samt repræsentanter fra den absolutte top i den kriseramte belgiske traditionsklub.

Møderne var positive, men det blev altså FCN, der fik sat en kæp i hjulet på overgangen.

Hjulmands kontrakt udløber som nævnt til sommer, hvor han altså kan gå frit, hvis ikke han igen laver en aftale med FCN.

Den 46-årige træner startede i klubben som assistent, blev dernæst forfremmet til cheftræner, hentet af Mainz og i 2016 kom han så tilbage til Farum-klubben.

