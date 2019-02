Storklubber viser interesse for Superliga-komet

Den blot 19-årige offensiv-spiller Andreas Skov Olsen har i denne sæson taget Superligaen med storm, og det er indtil videre blevet til 15 scoringer i 23 kampe for den unge FC Nordsjælland-spiller.



Det er tilsyneladende noget, som man har fået øjnene op for udenfor landets grænser. Det melder det italienske medie Tuttomercatoweb.



Her bliver der peget på, at det både er franske og italienske klubber, der er ude efter den målfarlige dansker. Blandt de franske hold er det angiveligt Olympique Lyon og Lille, der har fået Skov Olsen på radaren, mens det er Fiorentina og Sampdoria blandt de italienske.



Det føromtalte medie sammenligner endvidere Andreas Skov Olsen med det tjekkiske Roma-spiller Patrik Schick, som skulle have både en teknik og en fysik, der minder om hinanden. Derudover bliver han også beskrevet som en juvel i skandinavisk fodbold.



Hvis det skulle blive til en af de nævnte italienske klubber, bliver Nordsjælland-spilleren ikke den eneste dansker i truppen, da Sampdoria har Joachim Andersen i truppen, mens Christian Nørgaard er i Fiorentina.



Andreas Skov Olsen fik i den seneste runde sat ekstra opmærksomhed på sig selv, da han scorede et særdeles fremragende mål mod Vejle efter en tæmning og et skud, der var Neymar værdig.

