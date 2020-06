Stort overskud i FC Nordsjælland

Superligaklubben FC Nordsjælland leverer både på banen og på papiret.

Tirsdag blev klubbens årsregnskab for 2019 godkendt på en generalforsamling, og regnskabet viser, at klubben sidste år tjente 19,3 millioner kroner efter at have haft en omsætning på 179,5 millioner kroner.

Klubbens ledelse betegner da også årets resultat som tilfredsstillende, fremgår det af regnskabet.

Det er fjerde år i træk, at FC Nordsjælland har sorte tal på bundlinjen.

Det er blandt andet sommersalg af profiler som Andreas Skov Olsen (Bologna), Victor Nelsson (FCK), Karlo Bartolec (FCK) og Mads Valentin Pedersen (Augsburg) der var med til at skæppe i klubkassen i 2019.

Det kan salgene også være med til at gøre i de kommende regnskabsår.

I regnskabet bemærkes det nemlig, at nogle af transferindtægterne vil blive betalt i rater, så klubben også i år og i de kommende år lukrerer på tidligere salg.

Ved udgangen af 2019 havde FC Nordsjælland således 84,6 millioner kroner i 'tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser'. Det er 55 millioner kroner mere end ved udgangen af 2018.

Se også: - Det har jeg aldrig prøvet før

Se også: Danskerklub chokerer: Træneren ryger ud