Superliga-boss klar til kæmpesalg: 'Han er meget eftertragtet'

Mathias Jensen er næste, store talent på affyringsrampen i FC Nordsjælland.

Nu er det kun et spørgsmål om tid, før den 22-årige midtbanespiller kan bytte kunstgræsset i Farum ud med et spansk eventyr i La Liga hos Celta Vigo.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er han tæt på at blive klubkammerat med Pione Sisto i den spanske midterklub som ventes at betale et beløb i omegnen af 50 mio. kr. for den talentfulde spiller.

Forhandlingerne er så fremskredne, at en aftale allerede kan komme på plads i løbet af denne uge. Senest dukkede der også billeder op af Mathias Jensen, der befandt sig nede i Vigo i Spanien. Så en aftale kan måske allerede falde på plads i dag, onsdag.

Det har ingen betydning for forhandlingerne, at Mathias Jensen aktuelt er ude med en forstrækning, han fik i sæsonpremieren mod Esbjerg.

Mathias Jensen har udviklet sig eksplosivt det seneste år og var i sidste sæson blandt de mest markante profiler i Superligaen. Han spillede 35 kampe og scorede hele 12 mål for FC Nordsjælland og bidrog i sandhed til, at klubben sikrede sig bronzemedaljerne.

- Det er ingen hemmelighed, at Mathias Jensen er meget eftertragtet. Det har han været i rigtig lang tid. I forhold til konkrete forhandlinger, kan jeg ikke udtale mig om det, siger FC Nordsjællands sportschef, Carsten V. Jensen.

Tror Mathias forsvinder

- Forventer du Mathias Jensen spiller i FC Nordsjælland, når transfervinduet lukker 1. september?

- Som sommeren har udviklet sig, er han ikke blevet mindre attraktiv nu. Chancen for, at han er i FCN, når transfervinduet lukker, er blevet mindre henover sommeren på trods af, at han har været skadet, siger Carsten V. Jensen.

Et salg af Mathias Jensen vil ikke være overraskende, fordi der gennem det seneste år har været meget stor interesse for FCN-profilen. Ajax, Celta Vigo og en række tyske, franske og engelske klubber har fulgt udviklingen hos midtbanespilleren tæt og intensivt.

I Celta Vigo har Mathias Jensen udsigt til igen at blive holdkammerat med Stanislav Lobotka, som han spillede sammen med i FC Nordsjælland. Aktuelt er der dog vedvarende interesse for Lobotka, der allerede denne sommer kan sælges videre. Der er spekulationer om, at Tottenham er parat til at købe ham fri for et beløb i omegnen af 220 mio. kr.

For Kasper Hjulmand er et salg af holdets anfører endnu et hårdt slag i jagten på stabilitet og kontinuitet. FCN-træneren stod og bandede transfervinduet langt væk efter søndagens 0-2 nederlag til Brøndby. Han hader august, fordi han aldrig ved, hvem der til sidst bliver solgt. Han er først klogere 1. september, når vinduet er lukket.

Omvendt må cheftræneren acceptere præmissen om, at køb og salg en stor del af forretningsgrundlaget i FC Nordsjælland.

