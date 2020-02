Superliga-klub afviser: - Vi kan altid lave konspirationsteorier

De flytter administrationen og akademiet til Hillerød, hvor der bliver lavet en helt ny fodboldpark, men administrerende direktør Søren Kristensen fra FC Nordsjælland slår nu igen fast, at Superligaklubben bliver ved med at spille sine kampe på Right to Dream Park i Farum.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var meldingen fra Søren Kristensen, da han onsdag aften deltog i et Fan Forum.

Her var den helt store bekymring, ifølge avisen, om FC Nordsjælland på sigt også ville flytte fodboldkampene væk.

- Vi kan altid lave konspirationsteorier. Der er mange muligheder og forslag, og mange af dem koster rigtig mange penge. Vi er en Farum-klub, og så længe vi har en god dialog med Farum Boldklub, så spiller vi i Farum.

- Tom Vernon og Right to Dream købte klubben for et tocifret millionbeløb. Det gør man ikke bare for så at sige 'bare ærgerligt' og flytte, lød det fra Søren Kristensen.

FC Nordsjælland åbner foråret på søndag hjemme mod AC Horsens. Klubben jagter en top seks-placering - før de sidste seks runder af Grundspillet ligger klubber akkurat uden for det helt fine selskab.



