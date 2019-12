Superliga-klub har flytteplaner: Vil bygge nyt superanlæg

FC Nordsjælland er i dialog med investorer og kommune om at bygge en helt ny fodboldpark små tyve kilometer nord for Farum i Hillerød Kommune. Klubben vil lave et anlæg på europæisk topniveau og håber, at det står klar om fire-fem år. Hjemmekampe i Superligaen skal dog fortsat spilles i Farum

FC Nordsjælland har store flytteplaner.

Superliga-klubben vil have Nordens bedste fodboldakademi, men planen er ikke, at det skal ligge i Farum, hvor klubben lige nu har hjemme.

Det skal i stedet ligge små 20 kilometer nordpå i Hillerød. Superliga-klubben er i dialog med investorer og Hillerød Kommune om at bygge en topmoderne fodboldpark i den nordsjællandske by.

Hillerød Kommune har planer om at opføre en helt ny bydel i Favrholm over de kommende år, og FC Nordsjælland er af investorer bag projektet inviteret med til mødebordet, da en fodboldpark er på ønskelisten for den nye bydel.

FC Nordsjælland mangler i den grad faciliteter på sin nuværende adresse i Farum, og det er svært at se, hvordan visionen om Nordens bedste akademi skulle kunne udfoldes der.

Det er i hvert fald den konklusion, som bestyrelsen i FC Nordsjælland er kommet frem til. Infrastrukturen er simpelthen for dårlig i Farum.

Man har f.eks. kun den ene kunstgræsbane på stadion til alle sine hold, der nu også omfatter elitehold inden for kvindefodbolden.

Derfor passer det klubben perfekt, at man i Hillerød Kommune har planer om at lave et nyt fodboldkraftcenter.

- Vi er nu nået til et stadie i dialogen, hvor vi kan sige, at det er vores intention at bygge og drive en splinterny fodboldpark i Hillerød, hvor både vores akademi og administration vil høre hjemme, når den står færdig, siger FC Nordsjælland-direktør Søren Kristensen til klubbens hjemmeside.

Ifølge FC Nordsjælland-direktør Søren Kristensen skal et nyt anlæg i Hillerød være i europæisk topklasse. Foto: Lars Poulsen

Det er planen, at fodboldparken skal huse både elite- og breddefodbold, og FC Nordsjælland ønsker at lave et anlæg på europæisk topniveau.

Lige nu er hele projektet fortsat på idéplan, og intet er endnu vedtaget. Men i FC Nordsjælland håber man, at idéen kan være ført ud i livet om fire-fem år.

- Vi kan endnu ikke med 100 procents sikkerhed sige, at fodboldparken i Hillerød bliver en realitet, da det i bund og grund er op til en bygherre, investorerne og naturligvis kommunen og byrådet.

- Men vi kan sige, at vi fortsat vil tage en aktiv del i dialogen og planlægningen af fodboldparken, da det vil åbne for en hel ny fremtid for vores klub, for byens borgere og naturligvis også for dansk fodbold, siger Søren Kristensen.

FC Nordsjælland har netop indviet nye træningsfaciliteter i Farum, men er stadig langtfra det, hvor man ønsker at være. Foto: Lars Poulsen

FC Nordsjællands intention er, at fodboldparken skal ejes af en almennyttig fond, som vil investere al overskud i muligheder til børn gennem fodbolden.

FC Nordsjælland har hele sin levetid ligget i Farum.

Ifølge klubben kommer projektet i Hillerød ikke til at ændre på, at FC Nordsjælland fortsat vil spille sine Superliga-hjemmekampe i Farum, mens akademiet og hele administration har til huse i Hillerød.

Det er dog ingen hemmelighed, at man i Furesø Kommune og FC Nordsjælland har haft svært ved at finde fælles fodslag.

Furesø Kommune har vist sig tunge at danse med. Eller for at sige det diplomatisk: Klubben har det noget sværere, end da en vis Hr. Peter Brixtofte var borgmester i Farum.

