Superliga-klub sætter 'europæisk rekord'

FARUM (Ekstra Bladet): Der var naturligvis Kim Larsen for fuld udblæsning på spillelisten i Farum, og den om de smukke unge mennesker flød ud af højttalerne før kampstart.

Om FC Nordsjælland-spillerne er smukke, skal andre nok vurdere. Men unge er de. Faktisk yngst i hele Europa.

Før kampen mod SønderjyskE havde Kasper Hjulmand i denne sæson spillet med et hold af spillere, der i snit var 21,36 år ungt.

Det viser tal fra CIES Football Observatory, der har som speciale at fremtrylle statistik fra de europæiske ligaer.

Blandt de 466 hold, der indgår i analysen, har nordsjællænderne været suverænt yngst i denne sæson.

Næsten et år yngre end kroatiske Rudes på andenpladsen og knap ti år yngre end tudsegamle Apollon fra Cypern…

- Det er i hvert fald en understregning af, at vi gør, hvad vi siger - og siger, hvad vi gør. Lad os se, hvor det kan føre hen.

- Vi vil gerne gøre dem så gode, at vi også kommer til at vinde noget med det her, sagde træner Kasper Hjulmand efter sejren over Superligaens aldersmæssige veteraner fra SønderjyskE – 28,04 år i snit før mandagens kamp.

FC Nordsjælland vandt 4-1 og kunne have vundet endnu større.

De unge sprudlede, og på akademierne i Farum og Ghana har Hjulmand afløserne klar.

For pludselig vil folk som Andreas Skov Olsen, Jonathan Amon og Jacob Steen Christensen være stukket af, og FC Nordsjælland-trænernes drøm er da også at få lov at råde over dem bare lidt længere.

- Det er det næste. Vi skal se, hvordan vi kan få dem til at blive i længere tid, sagde Hjulmand, der sammen med de mange andre trænere i FC Nordsjælland forsøger at drive talentudviklingen frem i Danmark:

- Vi er ikke nået i nærheden af, hvor gode vi kan lave dem. I Danmark har vi længe været håbløst efter andre lande.

- Vi forsøger at presse talentudviklingen og sætte nye standarder for, hvor gode man kan gøre unge spillere.

Godsway Donyoh (tv.) scorede tre gange mod SønderjyskE. Andreas Skov Olsen (th.) stod for oplæggene. Foto: Jens Dresling

Der er kun én i FCN-truppen, der har børn: Målmand Nicolai Larsen.

Mod SønderjyskE faktisk stod den 27-årige keeper svagest i billedet og var kraftigt impliceret i gæsternes reducering kort før pausen.

Det fik dog kun kosmetisk betydning. I den anden ende kørte Jonathan Amon og Andreas Skov Olsen på skift rundt med sønderjyderne, og Donyoh sparkede tre kolde i kassen.

De unge slog de gamle komfortabelt, og fik Hjulmand til at stråle.

- Men jeg holder fast i det, som Poul Erik Andreasen (AaB-legende, red.) engang sagde til mig.

- Det er ingen kunst at spille med et ungt hold. Kunsten er at spille med et ungt hold og vinde, sagde FC Nordsjælland-træneren efter smuk sejr af de unge mennesker i FC Nordsjælland.

