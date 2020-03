Superliga-klub vil sikre sig: Frygter for transfermillioner

FC Nordsjælland er nervøse for, at de ikke får alle de penge, som de har til gode efter store spillersalg. Klubben har sendt ansatte hjem og søgt støtte fra regeringens tredjepartsaftale

Coronakrisen har ramt Superligaen hårdt.

Der er ingen entreindtægter, NENT Group ønsker ikke at udbetale tv-penge, så længe der ikke spilles fodbold, og nu frygter FC Nordsjælland, at nogle klubbens transfermillioner er i fare.

- Vores model er meget afhængig af vores evne til at udvikle og sælge dygtige fodboldspillere.

- Men langt de fleste af de penge, vi har solgt spillere for det seneste år, er lige nu tilgodehavende i lande, som er endnu hårdere ramt af krisen, end vi er i Danmark, siger FC Nordsjælland-direktør Søren Kristensen i en pressemeddelelse.

FC Nordsjælland har inden for den seneste tid blandt andet solgt stortalenterne Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard til italiensk fodbold for samlet knap 100 mio. kr.

Man har også penge til gode i Celta Vigo, efter den spanske klub i vinter solgte den tidligere FCN-profil Stanislav Lobotka til Napoli.

FC Nordsjælland har fortsat penge til gode for Stanislav Lobotka. Foto: Jens Dresling

Farum-klubben havde en videresalgsklausul på slovakken, der sikrede dem i hvert fald 30 mio. kr. På papiret.

For spørgsmålet er, hvordan klubber som Bologna, Sampdoria og Celta kommer ud på den anden side af coronakrisen.

Både Italien og Spanien er hårdt ramt, og det er Superligaen også.

FC Nordsjælland har taget konsekvensen og onsdag meddelt alle ansatte - med undtagelse af meget få nøglemedarbejdere og Superliga-truppen - at de skal indstille alt arbejde og blive hjemme.

De ansatte vil med støtte fra regeringens tredjepartsaftale få udbetalt fuld løn og kan vende tilbage til deres arbejde, når FCN kalder dem tilbage.

- Arbejdspladserne i FCN er truede, hvis ikke vi udviser ansvarlighed og rettidig omhu. I denne situation har vi derfor besluttet at søge regeringens tredjepartsordning, hvor vores ansatte får fuldstændig fri fra arbejde og skal blive hjemme, men til gengæld kan vi garantere for deres løn og arbejdsplads fremadrettet, som det ser ud nu.

- En garanti vi ikke ville kunne give uden denne beslutning, siger FC Nordsjælland-direktør Søren Kristensen i pressemeddelelsen.

Superliga-truppen i Farum-klubben er på nuværende tidspunkt ikke en del af trepartsordningen, men FC Nordsjælland har - sammen med Divisionsforeningen - indledt en dialog med Spillerforeningen for at finde den bedst mulige løsning, så spillerne kan være med til at sikre arbejdspladser.

Spillerne risikerer med andre ord at skulle gå ned i løn.

