Superliga-klubs smarte træk: Kan score stor millionbonus

FC Nordsjælland ville helst have beholdt stortalentet Nikolai ’Futte’ Baden Frederiksen, men da han hørte om Juventus’ interesse, var der ikke noget at gøre.

Alle planer om en kontraktforlængelse blev med et droppet, for den 18-årige angriber ville til den italienske storklub.

Skiftet blev en realitet, kort før det italienske transfervindue smækkede i fredag, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Juventus betalt ca. 1,5 mio. euro - 11,25 mio. kr. - for U18-landsholdsspilleren med det giftige venstreben.

Det beløb kan dog stige betragteligt, hvis ’Futte’ får succes i den italienske storklub.

FC Nordsjælland har fået indføjet en lang række klausuler i aftalen med Serie A-klubben, og det kan i bedste fald gøre angriberen til den dyrest handlede danske teenager. Emre Mors skifte fra FCN til Dortmund tæller i den forbindelse ikke med, da han repræsenterer Tyrkiet.

Så lige nu har Andreas Poulsen den rekord.

I sommer solgte FC Midtjylland ham til tyske Gladbach for 4,5 mio. euro - ca. 34 mio. kr. - men ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan aftalen med Juventus potentielt komme til at indbringe FC Nordsjælland et sted mellem fem og seks mio. euro.

FCM skulle dog også have klausuler på Poulsen, der kan sende flere penge til heden.

'Futte' nåede kun en enkelt Superliga-halvleg i denne sæson. Foto: Jens Dresling

Sportschef Carsten V. Jensen ønsker ikke at kommentere Ekstra Bladets oplysninger, men bekræfter dog, at aftalen med Juventus er skruet sådan sammen, at kasseapparatet kan begynde at klinge i Farum, hvis ’Futte’ slår igennem i det italienske.

- Når vi laver sådan en aftale, så er det også ud fra, hvordan det ville have set ud, hvis han havde slået igennem her og var kommet videre som topscorer i Superligaen.

- Det har vi selvfølgelig sikret os, siger Carsten V. Jensen til Ekstra Bladet.

Sidste sæsons bronzevindere sendte for godt et år siden en Superliga-topscorer til udlandet i skikkelse af Marcus Ingvartsen. Ham fik klubben i underkanten af 40 mio. kr.

Cheftræner Kasper Hjulmand fortalte efter weekendens sejr over Vejle åbent om sin ærgrelse over at miste Nikolai Baden Frederiksen nu:

- Det har jeg det ikke så godt med. Jeg synes ikke, at det er det rigtige skifte for ’Futte’. Jeg ville gerne have beholdt ham. Det havde været det rigtige for ham og os.

Ifølge FCN-træneren bør de store talenter vente med udlandet, indtil de har slået igennem i Superligaen, så de bliver solgt som førsteholdsspillere og ikke skal starte på et U23-hold, som det er tilfældet med ’Futte’

Han nævnte Celta-spilleren Mathias Jensen som det gode eksempel, men FC Nordsjælland var ikke i stand til at overbevise angriberen og hans omgivelser om, at han burde blive lidt længere i det nordsjællandske.

- I det store perspektiv er vi en lille spiller, så et salg var det rigtige her.

- Vi har arbejdet med spilleren i tre år, og det er vigtigt at kapitalisere på den værdi, der er skabt frem for at vente et år eller to, og så var det måske ingenting sket, siger FCN-sportschef Carsten V. Jensen.

Træner Kasper Hjulmand (th.) ærgrer sig over, at 18-årige Nikolai Baden Frederiksen har valgt at forlade FC Nordsjælland så tidligt. Foto: Claus Bech/Scanpix 2018

Nikolai ’Futte’ Baden Frederiksen havde to år tilbage af sin aftale med FC Nordsjælland, da klubben valgte at takke ja til Juventus’ tilbud.

Italienerne ønskede ifølge Ekstra Bladets oplysninger i første omgang at lave en lejeaftale med en købsaktion, men det var FCN ikke interesserede i.

Skulle ’Futte’ senere komme til at indgå i en af de byttehandler, som italiensk fodbold er så kendt for, har sidste sæsons bronzevindere desuden sikret sig, at de får penge ud af sådan en handel.

Nikolai Baden Frederiksen nåede i alt 11 Superliga-kampe, men spillede kun en enkelt halvleg i denne sæson, hvor den jævnaldrende Andreas Skov Olsen i stedet har strålet på Hjulmands unge hold.

Han er netop blevet udtaget til U21-landsholdet.

