Superliga-komet fik nyhed før drømmekamp: - Du er på landsholdet

FC Nordsjællands Jonathan Amon er for første gang udtaget til USA's landshold. Nyheden fik han af træner Kasper Hjulmand før 4-1-sejren over SønderjyskE

FARUM (Ekstra Bladet): Jonathan Amon fik to gode nyheder af Kasper Hjulmand inden mandagens kamp mod SønderjyskE.

Den ene var han ikke overrasket over: ’Du starter inde’. Den anden kom til gengæld noget mere bag på ham: ’Du er udtaget til det amerikanske landshold’.

- Kasper fortalte mig det, og jeg er virkelig glad for det. Det er noget, jeg har gået efter, men lidt overrasket er jeg da, sagde Jonathan Amon efter 4-1-sejren over sønderjyderne.

SønderjyskE måtte indimellem tage de grove midler i brug for at stoppe FC Nordsjællands lynhurtige Jonathan Amon. Foto: Jens Dresling

Især i 1. halvleg var den lille amerikaner stærkt spillede og fik vist, hvorfor han nu for for første gang er med i den amerikanske A-landsholdstrup og senere på måneden kan få spilletid i USA’s testkampe mod Peru og Colombia.

- Jeg er stadig ung og har stadig meget at lære, men jeg håber også at kunne være en del af det i fremtiden.

- Jeg er virkelig spændt, sagde den 19-årige hurtigløber, der efter et frustrerende år med skader igen er ved at ramme det niveau, der gør ham til en af de mest modbydelige spillere i Superligaen at stå over for.

Spørg bare SønderjyskEs Stefan Gartenmann om det!

