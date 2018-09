Superliga-profil fortæller: Missede drømmeskifte til Premier League

Mange havde tippet Karlo Bartolec til en spiller, der ville forlade FC Nordsjælland i sommerens transfervindue, men den kroatiske højre back suser stadig op og ned af kanten i Farum. Der var dog interesse for FCN-profilen.

Hvis alle brikker var blevet lagt rigtigt, havde Karlo Bartolec nu spillet Premier League-fodbold for Southampton FC. Det fortæller FC Nordsjælland-spilleren, der blandt andet var afhængig af en Manchester United-transfer.

- Jeg kunne være kommet til Southampton i sommer. Jeg håbede, at Cedric Soares var taget til Manchester United, men det lykkedes ikke, og dermed faldt mit skifte til Premier League til jorden. De (Southampton, red.) ville have 25 millioner euro - 187 millioner kroner - for ham, og jeg skulle have været afløseren, fortæller Karlo Bartolec til 24sata.hr.

Han fastslår, at der stadig er interesserede klubber frem mod januars transfervindue.

- Jeg har hørt, at Besiktas er inde i billedet, og der er også interesse fra Premier League, bedyrer FCN-profilen.

Karlo Bartolec kom til FC Nordsjælland fra Lokomotiva Zagreb i 2016 og har udviklet sig til en af Superligaens bedste højre backs. Kroaten understreger, at han har haft et fantastisk ophold i den danske Superliga-klub.

- Da jeg kom til FC Nordsjælland, følte jeg, at jeg kom til Real Madrid. I pausen kommer træneren ind i omklædningsrummet med en laptop, som indeholder en dugfrisk videoanalyse af de første 45 minutter. Alt er godt, og jeg har virkelig ramt plet ved at komme her, lyder det fra Karlo Bartolec.

Kroaten jagter fortsat sin første scoring i denne sæson.

