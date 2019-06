Superliga-profil solgt til Tyskland

22-årige Mads Valentin Pedersen skifter til FC Augsburg i Bundesligaen på en kontrakt, der løber til 2024.

- Jeg glæder mig vanvittigt meget. Det er en drøm der går i opfyldelse for mig med et skifte til Bundesligaen og til en klub, som jeg føler, ved hvem jeg er og, hvad jeg kan, siger han.

- Jeg har haft en suveræn tid i FC Nordsjælland lige siden jeg kom til for mange år siden som ung knægt med store ambitioner, og jeg skylder båden klubben, og de trænere jeg har haft gennem alle årene, en stor tak. Jeg har været i FCN halvdelen af mit liv, og det vil altid være en del af mig.

Trods en skidt U21-slutrunde har Valentin alligevel overbevist tyskerne med sit spil gennem flere sæsoner, hvor han har været en fast del af FC Nordsjællands talentfulde hold.

Sportschef for Superligaholdet i FCN, Carsten V. Jensen, fortæller til klubbens hjemmeside, at de har accepteret 'et fair bud fra Augsburg, der kan blive endnu mere fair, hvis det går som alle parter håber og tror på.'

I det ligger der, at transfersummen kan få et godt nøk opad, hvis den venstre wingback kan score nok kampe for sin nye klub.

Sidste år klarede Augsburg lige frisag for nedrykningsspil, men de har formået at holde sig i den bedste række siden 2011 med en 5. plads i 2015 som bedste resultat.

