Superliga-rekord: FCN sælger Nuamah for rekordbeløb

Endnu en succeshistorie er fuldendt i FC Nordsjælland.

Ernest Nuamah er nemlig blevet solgt til Lyons søsterklub i Belgien - RWD Molenbeek - for at så at blive lejet ud til den franske storklub med det samme.

Det bekræfter FCN på sin hjemmeside.

Lyon lejer i første omgang offensivspilleren i ét år, men er forpligtet til at købe ham efterfølgende på en kontrakt, der løber til sommeren 2028.

Der er tale om det største salg fra Superligaen nogensinde. Med salget af Nuamah passerer handlen den pris, som FC Nordsjælland fik for Kamaldeen Sulemana for et par år siden, da han skiftede til Rennes for 150 mio. kr.

Det ventes, at FC Nordsjælland vil få 25 mio. euro - 187,5 mio. kr. - plus en mulig bonus på fem mio. euro - 37,5 mio. kr - altså en samlet handel, der i bedste fald kan ende på 225 mio. kr.

Allerede i forrige kunne Ekstra Bladet fortælle, at FC Nordsjælland og Lyon var tæt på at nå til enighed om en aftale, hvorfor ghaneseren ikke var med i truppen i sæsonens første nederlag mod Silkeborg.

FC Nordsjælland har stået fast på, at Nuamah ville blive dyr. Samtidig har klubben også været opmærksomme på at opfylde angriberens ønske om en større udfordring.

FCN-cheftræneren, Johannes Hoff Thorup, mister sin store stjerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kunne være endt på større adresser

Endnu større klubber som Paris Saint-Germain, Tottenham og AC Milan havde snøren ude efter ham.

Særligt førstnævnte skulle have været langt i dialogen med kantspilleren, hvis man skal tro franske medier.

Men det er formentlig ikke tilfældigt, at det netop er i Lyon, Nuamah er endt.

Den ghanesiske fodboldlegende Michael Essien er assistenttræner i FC Nordsjælland og har haft Ernest Nuamah under sine vinger.

Derfor har der været en åbenlys forbindelse mellem FC Nordsjælland og Lyon, da Essien i sin spillerkarriere har fortid i den franske klub.

Ernest Nuamah fik sit store gennembrud i Superligaen i sidste sæson, da han lavede 12 mål og fire assists for nordsjællænderne.

I denne sæson er han også kommet flyvende fra start med fem mål i fire ligakampe - herunder et hattrick i Superliga-åbneren mod Viborg.

Men flere mål bliver det ikke til i denne omgang.