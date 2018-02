Superliga-talent blandt Europas 50 mest lovende

Ifølge en rapport fra internationale fodboldforskere er FC Nordjællands midtbanespiller Victor Nelsson blandt Europas 50 mest lovende talenter.

CIES Football Observatory, der er en uafhængig, international researchgruppe med speciale i sportsstudier, har kigget nærmere på de mest lovende spillere i Europa, og her kommer Victor Nelsson ind på en flot 34. plads.

Rapporten er baseret på en analyse af spillere under 20 år i 22 forskellige turneringer rundt om i Europa. Hver spiller er blevet vægtet ud fra spilletid i forhold til niveauet af de enkelte ligaer, og de resultater deres klubber har opnået i perioden.

Listen toppes af AC Milans målmand Gianluigi Donnarumma, Toulouse-målmanden Alban Lafont og PSGs-stjernen Kylian Mbappé.

Spillerne er inddelt i tre kategorier, og hver kategori fortæller om spillernes potentiale.

Fem stjerner: Spillere der kan etablere sig i Europas allerbedste klubber.

Fire stjerner: Spillere der har mulighed for at tilbringe det meste af deres karriere i en af Europas største ligaer.

Tre stjerner: Ligger godt til at kunne spille i en af Europas største ligaer.

Den 19-årige Victor Nelsson hører til blandt de spillere, der har fået tre stjerner, og det overrasker ikke sportsdirektøren i FC Nordsjælland, Carsten V. Jensen.

- Det er fordi, han spiller kontinuerligt, og vi om hold har klaret sig godt. Ud fra de forudsætninger er det ikke overraskende.

- Jeg er samtidig nogenlunde sikker på at om et års tid, så har vi flere på den liste.

Listen er samtidig en ros til FC Nordsjællands talentudvikling, som er en stor del af klubbens dna, mener Carsten V. Jensen.

- Det er en blåstempling af at projektet ser ud til at have fået en god start. Listen viser, at vi gør det, som vi siger, og udvikler unge spillere.

Victor Nelsson topper 'danskerlisten' over blandt andet Ajax-angriberen Kasper Dolberg, men det skal man ikke være overrasket over. Listen handler nemlig om, hvor meget spillerne spiller, og hvilken liga de spiller i.

- Konkurrencen om pladserne er måske større i nogen ligaer. Vores 2017 har været rigtig rigtig stærk, og Victor har stort set spillet alle minutter, fortæller Carsten V. Jensen.

På trods af at han er blandt Europas største talenter, så venter FC Nordsjælland ikke, at interessen for Victor Nelsson øges lige med det samme.

- Det er ikke sådan at telefonerne bare har glødet i dag, siger Carsten V. Jensen.

Se også: 'International folkefest' rammer Danmark: 250.000 solgte billetter

Se også: Jagtet af storklubberne: Nu kan han hentes gratis til sommer