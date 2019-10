Superligatræner indrømmer: Vi er ikke helt normale

- Vi er motiverede af, at det er vigtigere at dygtiggøre os end at vinde en enkelt fodboldkamp, siger Flemming Pedersen

ODENSE (Ekstra Bladet): Ingen hængemuler - tværtimod muntre smil. FCN har lige tabt 1-3, og selv om sejre er fodboldens benzin, er der ting, der er vigtigere.

- Det er jo vores spil. Det handler om ikke at have for meget snor i de unge mennesker, de skal sgu have lov til at vise, hvad de kan – og så går det jo lidt op og ned, siger Flemming Pedersen.

Cheftræneren medgiver, at andre hold kunne være startet anderledes – og fortsat på en anden måde.

Siger du, at resultaterne ikke er så betydningsfulde. Det er vigtigere, at I udvikler jer?

- Jamen, det er jo en kombination. Vi kan ikke sige, at resultaterne ikke er betydningsfulde, for vi vil også gerne i top 6 ligesom OB og andre klubber. Men vi skal også uddanne og udvikle spillere, det er vores strategi, så ting hænger sammen, og det er det, vi skal balancere hele tiden, siger Flemming Pedersen.

- Det synes vi selv, vi er gode til. Vi ser hver kamp som en investering i udvikling af vores spil, resultater og udvikling af den enkelte spiller. Men vi kigger hele tiden investering og tænker over, hvad vi kan tage med til næste kamp.

Han ridser lidt hurtig statistik op:

- Vi er det hold i Superligaen, som har flest succesfulde afleveringer på sidste tredjedel af banen, det eneste hold, der har scoret i hver eneste kamp, og det hold, der skaber klart flest åbne chancer. Men i dag er vi ikke tilfredse med løbene i boksen og ved forreste stang, nævner han som eksempel.

Flemming Pedersen har en anden tilgang til fodbold end mange andre chetrænere, og han ser gerne, at der bliver scoret otte-ni mål pr. kamp for at højne underholdningsværdien. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Jeg har tidligere sagt, at jeg ikke har noget imod at se otte-ni mål pr kamp i snit, og jeg håber, spillet kommer til at udvikle sig den vej. Der er en udvikling på vej, hvor vi ser et støt stigende antal scoringer også i Champions League.

- Jeg vil gerne have flere åbne kampe, der gerne skulle genere endnu flere tilskuere, så vi tænker også på fodboldspillets vegne – på underholdningsværdiens vegne.

Men er det ikke mærkeligt at arbejde et sted, hvor man hele tiden er på vej og aldrig ved målet?

- Nej. For man er aldrig nogen sinde ved målet. Det er den motivation, du skal have, og den passer med trænerstabens og ledernes motivation. Vi er motiverede af, at det er vigtigere at dygtiggøre os end at vinde en enkelt fodboldkamp, og der er mennesker jo forskellige. Vi er nogle, der passer perfekt ind i FC Nordsjællands miljø.

Men det er ikke en normal tilgang til fodbold – hvis normal vel at mærke er det, de fleste gør?

- Nej, det er det ikke. Men det gør heller ikke noget, vi er lidt unormale. Det er godt med forskelligheder, siger Flemming Pedersen og griner.

