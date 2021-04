Suspenderet efter billet-kaos

Brøndby-fans kom stik imod reglerne ind på Right to Dream Park via billetter fra nogle af FC Nordsjællands partnere, oplyser klubben

Omkring 50 Brøndby-fans bekendte efter slutfløjtet kulør på Right to Dream Park i Farum onsdag aften, selvom det er strengt forbudt med udebanefans på de danske Superliga-stadioner.

Efter kampen fortalte FC Nordsjællands kommunikationschef, Christian Wolny, at man så alvorligt på sagen og ville undersøge, hvordan Brøndby-fansene fik adgang til klubbens stadion.

Det har man nu gjort, og i en lang skrivelse på klubbens hjemmeside fremgår det, at det var nogle af klubbens partneres billetter, der blev benyttet af Brøndbys fans.

- FCN kan se på registreringen af billetterne, hvilke af vores partnere, der er tale om, og vi vil opsøge dem for at få en god og grundig dialog omkring, hvordan det er sket, at de billetter er endt i hænderne på en tydeligvis organiseret gruppe af fans af udeholdet, skriver FC Nordsjælland.

Kommunikationschef Christian Wolny oplyser til Ekstra Bladet, at man allerede har været i dialog med partnere, men at man ikke ønsker oplyse, hvad de pågældende partnere har givet af forklaring.

Han fortæller desuden, at dialogen fortsætter for at undgå en lignende situation i fremtiden.

En række Brøndby-fans jublede over scoringer og sejr i Farum.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Jublede ved alle scoringer

Klubben skriver desuden, at man allerede ved Brøndbys 1-0-scoring observerede, at nogle tilskuere sympatiserede med Brøndby. Efter scoringen til 2-0 eskalerede jublen. De pågældende personer var placeret på D-tribunen, hvor også FC Nordsjællands fanklub holder til.

Ifølge FCN jublede godt 30 personer, som man har identificeret som værende 'medlemmer af Brøndby IF’s kerne af meget passionerede fans', som det formuleres.

Jublen og den generelle opførsel fra Brøndbys fans skulle have provokeret andre gæster på stadion, skriver FC Nordsjælland, som også påpeger, at der var godt og vel 50 personer, der reagerede positivt på Brøndbys 3-0-scoring.

Man besluttede fra sikkerhedspersonalets side ikke at bortvise personerne, fordi man ikke ønskede konflikt mellem personale og tilskuere.

- FC Nordsjælland vil gerne undskylde og beklage overfor alle gæster, der havde en dårlig oplevelse på stadion i går som konsekvens af episoderne beskrevet. Vi vil gøre alt for, at det aldrig skal gentage sig, lyder det videre.

Det understreges, at alle partnere var gjort opmærksom på, at de 200 såkaldt lægtebilletter, som gives til partnerne, ikke måtte bruges af udeholdets fans.

Konsekvensen bliver foreløbig, at FC Nordsjælland suspenderer partnernes lægtebilletter til lokalopgør resten af sæsonen, ligesom man fremover vil undgå, at disse billetter giver adgang til samme stadion-afsnit som klubbens egne fans.

Trods problemerne med udefans registrerede FC Nordsjælland blot et enkelt brud på Covid-19 protokollerne. Det skete, da en mindre gruppe Brøndby-fans stod op og sang mod slutningen af opgøret.