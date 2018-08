Sveriges bedste slået ud af danske teenagere: 'Fiaskoen fuldbyrdet'

'AIK's Europa-fiasko fuldbyrdet: Nulstillet i 180 minutter'

Sådan lyder overskriften hos svenske Aftonbladet, efter at Sveriges pt. bedste mandskab blev sendt ud i mørket af FC Nordsjælland torsdag aften i anden runde af kvalifikationen til Europa League.

AIK Stockholm fører den bedste svenske række efter 16 runder og har ikke tabt en eneste gang i denne sæson.

Det gjorde de til gengæld to gange mod et FC Nordsjælland-hold med en bemærkelsesværdigt lav gennemsnitsalder. Vel at mærke uden at komme på tavlen i de to kampe, der begge sluttede 1-0 til Kasper Hjulmands tropper.

- Der er ingen undskyldninger. Vi scorede ikke nok mål, og så går man ikke videre, lød den ret præcise analyse fra en af holdets største stjerner Sebastian Larsson, der for nyligt er vendt hjem til Sverige efter adskillige år i den engelske Premier League.

18-årige Andreas Skov Olsen stod for scoringen i Stockholm efter oplæg fra den jævnaldrende Mikkel Damsgaard, mens 19-årige Magnus Kofod Andersen afgjort det første opgør.

De svenske medier bemærker da også, at det var de unge danskere, der gjorde det af med Allsvenskans førerhold.

Sverige havde generelt en rigtig trist dag i Europa League torsdag aften. Djurgården blev sendt ud mod ukrainske Mariupol, mens Häcken som forventet fik stryg af tyske RB Leipzig med samlet 1-5.

Til gengæld løste Malmø, med Anders Christiansen på holdet, billet til næste runde i kvalifikationen til Champions League, da de sendte rumænske Cluj ud onsdag aften.

Andreas Skov Olsen bragte FC Nordsjælland foran med 1-0. Det blev også kampens resultat. Foto: Ritzau Scanpix

Stadionskift gav FCN fordel

Både Aftonbladet og Expressen gik efter det samlede nederlag meget op i det faktum, at kampen var rykket fra AIK's normale hjemmebane, Friends Arena, fordi Justin Timberlake spillede koncert samme sted.

I stedet foregik kampen på Tele2 Arena, hvor der i modsætning til Friends Arena er anlagt kunstgræs. Det er AIK ikke vant til at spille på, men det er FC Nordsjælland derimod.

- Det skal ikke være en undskyldning. Vi talte om det inden, så alle ved, hvad vi synes om det, sagde Sebastian Larsson efter kampen, mens angriberen Henok Goitom kaldte det 'en fordel' for danskerne, at kampen blev spillet på kunstgræs.

FC Nordsjælland møder serbiske Partizan i tredje kvalifikationsrunde til Europa League, hvor også Brøndby, FC København og FC Midtjylland figurerer.

Henok Goitom ærgrede sig først over nederlaget. Efter kampen beklagede han sig over, at kampen blev spillet på kunstgræs. Foto: Ritzau Scanpix

