Tæt på rekord-salg

FC Nordsjælland er efter Ekstra Bladets oplysninger meget tæt på at sende Ernest Nuamah til Lyon - franskmændene nærmer sig med et rekord-bud for Superligaen på ghaneseren

Der er rift om Ernest Nuamah.

FC Nordsjælland-kometen har tiltrukket sig opmærksomhed fra en række storklubber som Tottenham, Paris Saint-Germain, Milan og Ajax, men alt ser ud til, at det bliver franske Lyon, der løber med stortalentet.

I hvert fald er FCN og Lyon ifølge Ekstra Bladets oplysninger meget tæt på at nå til enighed om at salg af den målfarlige ghaneser.

Det kræver dog, at Lyon hæver sit bud på Nuamah, som FC Nordsjælland ikke sælger for hvad som helst.

Faktisk skal der et rekord-bud til, før de vil lade guldfulglen flyve - og i Superliga-termer er det over de 150 millioner kroner, klubben fik for Kamaldeen Sulemana for to år siden.

Flere klubber har som nævnt vist interesse, men det er ikke tilfældigt, at netop Lyon står stærkest i billedet. Den direkte linje mellem klubberne er nemlig varm, da FCN's assisterende træner Michael Essien har en fortid i den franske storklub.

Ernest Nuamah var udeladt fra FC Nordsjællands trup søndag mod Silkeborg. Officielt fordi han bliver sparet efter et hårdt program. Uofficielt fordi der er rift om ham. Det så god som bekræftede FC Nordsjællands sportsdirektør, Jan Laursen, over for TV3 Sport.

- Der er ting, der er blevet mere og mere interessant for ham og som gør, at han lige skal trække vejret, sagde Jan Laursen, der gerne vil afsløre, at der er flere interesserede.

- Naturligt nok stiger interessen, som vi kommer tættere på 1. september. Så der er mere at lave for os.

- Men det er en fast del af vores kalender, og det er positivt, at der er flere storklubber, der holder øje med vores spillere.

FC Nordsjælland står over for at skulle spille kvalifikation til UEFA Conference League, hvor Patrizan Beograd venter på torsdag. Et eventuelt europæisk eventyr spiller naturligvis også ind på klubbens lyst til at sælge - om end en kontant tilføjelse på mere end 150 millioner kroner formentlig taler sit tydelige sprog.