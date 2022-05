Talentet sigter efter udlandet

Oliver Villadsen blev kåret til årets spiller i FC Nordsjælland inden kampen og kunne fejre den triumf med en assist, da FC Nordsjælland søndag slog Vejle BK med 2-1.

Den unge højreback, der i denne sæson har fået sit helt store gennembrud var da også en glad mand efter kampen.

- Jeg er glad. Især efter vi slutter af med en sejr på hjemmebane. Jeg har været her i over ti år, så det betyder rigtig meget for mig at blive årets spiller, sagde en tilfreds Villadsen.

Oliver Villadsen jubler med Mads Bidstrup. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

De mange gode præstationer på banen har også gjort Villadsen til en omtalt herre i andre klubber, og udlandet er også attraktivt ifølge ham selv.

- Jeg elsker at være her i klubben, men selvfølgelig har jeg ambitioner om at komme til udlandet en dag. Om det bliver til sommer eller længere ude i fremtiden ved jeg ikke.

De danske klubber, der vil have Villadsens underskrift må dog nok kigge forgæves til fra sidelinjen.

- Jeg sigter efter udlandet. Jeg vil ikke udelukke noget, men hvis jeg skal spille i en dansk klub, så tror jeg det skal være her.

- Der er en masse ting i gang

Mads Bidstrup leverede endnu engang en fremragende præstation på FC Nordsjællands-midtbane, hvor han kontrollerede kampen med hård hånd.

Det helt store spørgsmål er nu, hvor den Brentford-ejede dansker fortsætter næste sæson.

- Jeg kunne sagtens se mig selv fortsætte i Nordsjælland. Jeg har været sindssyg tilfreds med det halve år, og der er lige nu en masse ting i gang som skal afgøre, hvor jeg skal være efter sommerferien, udtalte Mads Bidstrup efter kampen.

Mads Bidstrup leverede en flot indsats mod Vejle. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Om Bidstrup helst kunne se sig selv i Nordsjælland eller Brentford ville han ikke svare på, men understregede i stedet, at begge klubber har været rigtig gode ham.

