Tidligere Premier League-spiller forlader FCN før tid

Den tidligere Arsenal-spiller Johan Djourou forlader Superliga-klubben FC Nordsjælland før tid.

Den 34-årige schweizer havde en kontrakt, der løb frem til sommeren 2022, men den er nu revet over, oplyser FC Nordsjælland.

Han vender hjem til Schweiz og bliver genforenet med sin familie.

- Jeg har spillet fodbold, siden jeg var 16, og jeg siger ikke, at jeg er færdig, men jeg vil gerne finde ud af, hvad det næste skridt skal være. Og for at gøre det har jeg brug for min familie, siger Johan Djourou.

Den tidligere Premier League-spiller endte lidt overraskende i FC Nordsjælland i oktober sidste år, men han har ikke spillet så meget, som han gerne ville.

Det er blevet til 11 kampe, men den tidligere landsholdsspiller har alligevel sat sit aftryk.

- Johan har siden dag ét leveret en meget professionel indsats. Han har været en inspiration for de unge spillere i forhold til, hvordan man træner, hvordan man spiller kampe, og hvordan man forbereder sig.

- Så han har været en stor rollemodel og inspirator i vores miljø, mens han har været her, siger sportsdirektør Mikkel Hemmersam.

Johan Djourou har tidligere i karrieren spillet 99 kampe i Premier League, 19 kampe i Champions League og 108 kampe i Bundesligaen, men Superligaen har også fået en plads i hjertet hos ham.

– At have været i Arsenal og andre storklubber er én ting, men hos FC Nordsjælland har det virkelig overrasket mig, hvor meget læring jeg kunne tage med.

- Hovedsageligt fordi der virkelig bliver arbejdet i detaljen her. Jeg lever for detaljer, og jeg havde ikke forventet, at jeg ville finde det i så stor grad her, siger Johan Djourou.

