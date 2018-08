Topklubber slås om dansk Superliga-profil

FC Nordsjælland har solgt Mathias Jensen for et beløb i omegnen af 50 mio. kr. Siden er Runar Alex Runarsson solgt til franske Dijon for 12 mio. kr. Ernest Asante er sendt til Dubai for 7,5 mio. kr., mens Nikolai Baden Frederiksen netop er sendt til Juventus for 11,5 mio. kr.

FC Nordsjælland har således allerede solgt spillere for 81 mio. kr. i sommerens transfervindue. Men det er langtfra sikkert, at den sidste spiller har forladt talentfabrikken i Farum denne sommer.

Mads ’Mini’ Pedersen kan være næste mand på affyringsrampen.

Den talentfulde, offensive venstre back/midtbanespiller er i søgelyset hos flere klubber fra to af de store ligaer i Europa.

Kan nå et salg på 100 mio. kr. i sommer

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er franske Bordeaux og Lille blandt bejlerne, lige som spanske Espanyol er blevet forelsket i den danske U-21-landsholdsspiller, der de seneste sæsoner har markeret sig som en af Superligaens mest markante på venstre back positionen, fordi han har så stærke offensive kvaliteter.

Hvis FC Nordsjælland sælger Mads ’Mini’ Pedersen inden transfervinduet smækker i, kan sommerens salg lande tæt på 100 mio. kr.

Det menes, at 21-årige Mads ’Mini’ Pedersen kommer til at koste i niveauet 15-18 mio. kr.

Han fik sin debut i Superligaen i september 2015 i en alder af 18 år. Siden har han reelt været fast inventar på positionen i venstre side hos FC Nordsjælland. Mere sjældent som back og i større udstrækning i et 3-4-3 system, hvor han er placeret på midtbanen, så hans offensive kvaliteter for alvor kan komme til udtryk.

