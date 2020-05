Toptræner tvunget væk: Hun må ikke blive smittet

Coronakrisen har vendt op og ned på alles hverdag, og det gælder ikke mindst for FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen, fortæller han i et interview med Jyllands-Posten.

FC Nordsjælland-træneren har boet på hotel under coronakrisen, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at han kan rykke hjem til familien lige foreløbig, selv om samfundet stille og roligt er ved at blive mere normalt igen.

- Vi har haft nogle personlige udfordringer i familien, fordi min bonusdatter lider af en livstruende sygdom. Hun må for alt i verden ikke blive smittet. Derfor er jeg flyttet 'hjemmefra' og har boet på hotellet i FC Nordsjælland siden begyndelsen af marts.

- Der kommer jeg til at bo, indtil der er en vaccine eller en kur mod corona. Det er selvfølgelig specielt at være adskilt fra min dejlige familie, siger Flemming Pedersen til Jyllands-Posten og tilføjer:

- Jeg mødes med min kone hver anden eller tredje dag, hvor vi går en tur med god afstand. Men der er også nogle gode sider ved at være på hotellet, hvor der også bor nogle af klubbens unge spillere fra Right to Dream-akademiet, som jeg lærer bedre at kende.

Forskere over hele verden arbejder i øjeblikket på at opfinde en vaccine mod coronavirus, og de fleste er enige om, at den tidligst vil være klar i løbet af 2021. Det kan derfor blive mange måneder, Flemming Pedersen skal bo på hotel.

FC Nordsjælland er nummer fem i Superligaen.

